Omkring en million havfugle døde i 2015 langs den amerikanske vestkyst, og nu viser ny forskning, at det var varme havtemperaturer, der var skyld i fuglenes massedød.

Det skriver mediet New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Omkring 62.000 lomvier - en havfugl, der også kan ses i Danmark - skyllede i land mellem Alaska og Californien i perioden fra sommeren 2015 til foråret 2016, skriver New Scientist.

Forskerne har beregnet (ekstrapoleret), at det betyder, at omkring én million lomvier døde i alt.

»Det fantastiske spørgsmål er, hvordan en million kunne dø på samme tid over en strækning på 6.000 kilometer, og hvad der kunne have forårsaget det,« siger John Piatt fra US Geological Survey til New Scientist.

Ifølge det nye studie var det et stort, varmt havområde i det nordøstlige Stillehav, kendt som ‘the blob’, der medførte død blandt fuglene.

Det varme havområde blev skabt som konsekvens af en årelang hedebølge, der begyndte i 2013 og blev intensiveret i løbet af sommeren 2015, skriver CNN.

Lomvierne døde formentlig af sult, fordi ‘the Blob’ førte til mere konkurrence om føden i området.

Det varme vand fik ifølge CNN metabolismen til at stige hos rovfisk såsom laks og torsk - hvilket betød, at fiskene spiste mere end normalt. Og da rovfiskene spiser de samme småfisk som lomvierne, var der simpelthen ikke føde nok til alle, konkluderer forskerne.

»Det er meget overbevisende,« siger Andrew Leising fra US National Oceanic and Atmospheric Administration til New Scientist.

»Der er ikke ret meget andet, som kan have forårsaget de voldsomme effekter, de dokumenterer.«

Et andet nyt studie, som er beskrevet på Videnskab.dk, viser, at 2019 var det hidtil varmeste år i verdenshavene - og faktisk har temperaturen i havene de seneste 10 år været de varmeste, der nogensinde er målt.



Andre artikler på Videnskab.dk: