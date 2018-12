Den 26. oktober fik 48-årige Kim Christensen det ene opkald, som alle forældre frygter allermest, når deres børn er i byen.

Opkaldet om hans 16-årige søn Marcus. Opkaldet om, at der var sket en forfærdelig ulykke.

En ulykke, der betød, at livet - som han hidtil havde kendt det - aldrig ville blive det samme.

Marcus var død. Væk. Borte.

Kim Christensens verden styrtede i grus, da han i oktober fik beskeden om, at hans 16-årige søn Marcus var død af en overdosis MDMA. Foto: Sisse Stroyer Vis mere Kim Christensens verden styrtede i grus, da han i oktober fik beskeden om, at hans 16-årige søn Marcus var død af en overdosis MDMA. Foto: Sisse Stroyer

»Jeg kunne slet ikke begribe det. Jeg kunne ikke fatte det. Min elskede søn.«

Få timer før opkaldet havde Marcus været til en fest hos en bekendt i den midtvestsjællandske hjemby Dianalund.

Kim vidste godt, at Marcus var ude, for tidligere på dagen var han brudt ud hjemmefra.

Kim Christensen havde kort tid forinden fundet ud af, at Marcus var begyndt at omgås nogle nye venner fra HTX-skolen, som han netop var startet på, og at deres fælles interesse omdrejede hash.

Marcus var ifølge sin far en stille og rolig dreng, der op til ulykken havde få men nære venner. De brugte meget tid på at spille Counter Strike på computeren. Her er Marcus fanget en sommeraften ude ved vandet. Privatfoto. Vis mere Marcus var ifølge sin far en stille og rolig dreng, der op til ulykken havde få men nære venner. De brugte meget tid på at spille Counter Strike på computeren. Her er Marcus fanget en sommeraften ude ved vandet. Privatfoto.

For at holde Marcus væk fra det dårlige selskab - og ikke mindst hashen - som på det tidspunkt var blevet afhængighedsskabende for Marcus - havde Kim låst Marcus’ tøj og sko inde i bryggerset fredag den 25. oktober.

Ting som Kim vidste, at Marcus havde brug for, hvis han skulle forlade huset.

Men trangen til fest. Til vennerne. Til hashen var for stor for Marcus, og tidligt på eftermiddagen brød han det aflåste skab op, tog sine ting og stak af.

Til festen, som bestod af en håndfuld lokale teenagere, var hash ikke det eneste rusmiddel. Nogle af de unge havde været i Slagelse for at købe det euforiserende stof MDMA, og Marcus viste interesse.

MDMA - som er det aktive stof i ecstasy - her i krystaliseret form. MDMA kan enten sniffes, spises eller drikkes. Foto: Wikimedia Commons Vis mere MDMA - som er det aktive stof i ecstasy - her i krystaliseret form. MDMA kan enten sniffes, spises eller drikkes. Foto: Wikimedia Commons

Stoffet - et gram - blev blandet op i en halvfyldt 1,5 liters Faxe Kondi-flaske.

Ifølge en 18-årig unge mand, som blandede stoffet i sodavanden og i december ved Retten i Næstved blev dømt skyldig i uagtsomt manddrab, var Marcus godt klar over, at »det var en stærk blanding, og at han skulle tage små tåre af den«, lød det fra den 18-årige i retten.

Marcus drak ifølge vidner flere tåre og blev i løbet af kort tid dårlig.

Til sidst så dårlig, at de andre til festen forsøgte at få ham til at kaste op, inden de ringede 1-1-2.

Andre ulykker med stoffer Marcus Christensen er langt fra den eneste unge, der er kommet galt afsted med stoffer i år. I februar døde en 15-årig dreng i Haslev. Også her var MDMA skyld i ulykken.

I marts kom to 14-årige galt afsted i en lejlighed på Østerbro i København. Den 14-årige dreng døde, imens en 14-årig pige blev alvorligt hjerneskadet efter indtag af metadon, benzodiazepiner og MDMA. Drengen døde ikke af stofindtaget, men af en udrift i milten, dog havde han en “ikke ubetydelig” forgiftning af metadon i kroppen, fremgik det af opduktionsrapporten.

Natten til den 27. december måtte to drenge på henholdsvis 16 og 17 år indlægges efter at have fået et endnu ukendt stof i byen i Næstved. Sydsjællands Politi mente ikke, at drengene selv havde taget stofferne, men måske var blevet forgiftet.

Marcus blev hentet i ambulancehelikopter, men stod ikke til at redde, og på Rigshospitalet blev han erklæret død.

Tilbage sidder Kim Christensen i parcelhuset i Dianalund. Alene og forladt i den stue, som han og Marcus for to måneder siden delte.

I dag deler han den med sorgen, som har boret sig ind i hver en afkrog at det tomme, firkantede etplanshus.

»80 pct. af alle de ting, jeg ejede, har jeg smidt ud. Jeg kan simpelthen ikke klare at se på det mere. Det hele minder mig om Marcus,« siger Kim fra en stol, der står placeret midt på bare stuegulv.

Minderne fra huset i Dianalund er blevet for meget for Kim Christensen, som nu har skilt sig af med størstedelen af sine ejendele, sagt lejemålet af huset op og lejet en ny lejlighed i Sorø. Foto: Sisse Stroyer Vis mere Minderne fra huset i Dianalund er blevet for meget for Kim Christensen, som nu har skilt sig af med størstedelen af sine ejendele, sagt lejemålet af huset op og lejet en ny lejlighed i Sorø. Foto: Sisse Stroyer

Hans to hunde, et par reoler, en seng, nogle billeder og fotografier af Marcus er stort set, hvad Kim tager med sig. Han er på vej videre. Væk fra huset. Væk fra Dianalund.

»Jeg kan høre ham gå i gruset derude,« siger Kim og peger ud mod indgangspartiet.

»Jeg kan høre, når han kommer hjem. Hvordan han trækker sin cykel gennem stenene og parkerer sin cykel op ad skuret.«

Kim Christensen er en pragmatisk mand. En mand, der handler. Han tror ikke på mere, end øjet ser, og selvom han håber på et tegn fra sin afdøde søn, tror han ikke, det kommer.

Fokus på unge og stoffer B.T. sætter i dagene op til og hen over nytår fokus på unge og deres brug af hårde stoffer.

Fra 2008-2017 er 264 i alderen 15-24 døde efter at have taget stoffer. 189 af dem er døde som følge af en overdosis.

Nogle fordi de aldrig havde prøvet det før. Andre, fordi stofferne var langt stærkere, end de var vant til.

Især MDMA og kokain er populært, og pusherne viser hele tiden nye og kreative måder at møde de unge på.

Følg med på bt.dk og i avisen de kommende dage, hvor vi sætter yderligere fokus på emnet. Har du på en eller anden måde haft stoffer tæt inde på livet, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til journalist Bo Norström Weile på bowe@bt.dk - TAK!

Lige siden Marcus døde, har Kim forsøgt at råbe folk op. Han vil ikke have, at Marcus død skal være forgæves, og derfor står han gerne frem og krænger sin sorgfyldte sjæl ud, hvis kan få bare én eller to unge til at tænke sig godt om, inden de tager stoffer.

Han tror på, at man skal tale om tingene. At man som forælder skal møde de unge, hvor de er, så de ikke - uden forældrenes kendskab - render rundt og laver livsfarlige ting i det skjulte.

Nærmest profetisk havde Kim og Marcus to dage inden, Marcus døde, en lang snak om risikoen ved at tage hårde stoffer, som på det danske marked lige nu er på sit stærkeste niveau i 25 år.

»Han kendte alle navnene. Emma. Molly. Og hvad de ellers hedder. Men han sagde, at han aldrig ville tage dem. Det holdt så ikke,« siger Kim Christensen i et træt - nærmest apatisk - toneleje.

Kim Christensen er hverken sur eller skuffet over Marcus for at eksperimentere med stoffer. Han ville for alt i verden ønske, at han ikke havde gjort det, men Marcus gjorde det vel, fordi han havde brug for det, lyder det meget afklaret fra den 48-årige far. Foto: Sisse Stroyer Vis mere Kim Christensen er hverken sur eller skuffet over Marcus for at eksperimentere med stoffer. Han ville for alt i verden ønske, at han ikke havde gjort det, men Marcus gjorde det vel, fordi han havde brug for det, lyder det meget afklaret fra den 48-årige far. Foto: Sisse Stroyer

Han er ikke en mand, der viser mange følelser. Men man er ikke i tvivl om, at han er ked af det. I knæ.

»Jeg har dage, hvor jeg er kvast. Hvor jeg bryder sammen og stort set ikke kan trække vejret af sorg.«

Når Kim Christensen forlader huset i Dianalund, flytter han ind i en lejlighed i Sorø, der ligger 12 km væk.

Lejligheden ligger lige over for kirkegården, hvor Marcus ligger begravet på de ukendtes gravplads.

Kim Christensen knæler og lægger en blomsterkrans foran sin søns grav på Sorø Kirkegård. Foto: Sisse Stroyer Vis mere Kim Christensen knæler og lægger en blomsterkrans foran sin søns grav på Sorø Kirkegård. Foto: Sisse Stroyer

»Jeg kan se ham, når jeg kigger ud af vinduet. Og selvom jeg ved, han ikke er her, føles det som om, han er tæt på mig. Det føles godt.«