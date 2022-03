Hjemmelavet bål i stuerne og mangel på mad og medicin.

Det er virkeligheden for mange beboere i den ukrainske by Mariupol, der hårdt ramt af eksplosioner og bombardementer efter, at Rusland invaderede Ukraine.

»Mange familier har hverken nok mad, vand eller medicin. Det er især farligt for små børn, der ikke kan klare store udsving i føde- og vandindtag,« skriver organisationen Læger uden Grænser i en pressemeddelelse.

Læger uden Grænser er til stede flere steder i Ukraine for at behandle befolkningen og hjælpe med medicin og udstyr.

Det er begrænset, hvilke meldinger, der slipper ud fra Mariupol.

Derfor giver katastrofetalsperson for Læger uden Grænser Stine Bloch Jensen en opdatering på det seneste nye fra den hårdt ramte by.

Du kan komme med kommentarer eller stille spørgsmål til Stine Bloch Jensen på B.T.s Facebook-side.