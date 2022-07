Lyt til artiklen

»Normalt har jeg 24 lastbiler med mango, men i år har jeg kun 12. Vi er fortabte.«

Sådan lyder det fra mangobonde Fazle Elahi ifølge norske Børsen, efter høje temperaturer og vandmangel har skabt problemer for mangobønder i Pakistan.

De vurderer, at 40 procent af produktionen er faldet som følge heraf.

Pakistan er en af ​​verdens største eksportører af mango og høster op til to millioner tons af frugten hvert år.

Men i år er ikke som det plejer, fordi vejrforholdene i foråret har skabt problemer for dyrkningen af ​​mango.

Ifølge AFP steg temperaturerne allerede kraftigt i marts, hvilket er tidligere end normalt.

Den plejer nemlig først at stige i begyndelsen af maj, hvilket betyder, at mangoerne modner og er klar til at blive plukket i juni og juli.

Derudover har landet været ramt af en hedebølge, der ødelagde dele af afgrøderne og udtørrede vandstanden i kanaler, som bønderne er afhængige af til kunstvanding.

Og det er netop de to store problemer: Tidlig temperaturstigning og mangel på vand.

Pakistan er et af de lande i verden med den største vandmangel, skriver Børsen. Og problemet er kun blevet forværret af den svækkede infrastruktur og dårlige ressourceforvaltning.

Landet er også rangeret som det ottende mest sårbare over for at blive påvirket af klimaændringer, skriver Global Climate Risk Index.