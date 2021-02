Det er ingen hemmelighed, at der blev handlet godt og grundigt igennem på boligmarkedet i 2020 - og i høj grad sommerhuse blev revet væk.

På bare et år er det samlede antal af solgte ferieboliger steget mere end 45 procent - fra 8.742 handler i 2019 til 12.690 tinglyste handler i 2020 - og nu viser nye tal fra Boligmediet Boliga.dk*, hvor i landet sommerhusmarkedet har haft særligt kronede dage.

Helt i top ligger kommuner som Lemvig, Sønderborg og Vejle, der alle har oplevet stigninger over 100 procent i antallet af handler.

Fremgangen på markedet er således nået ud i nogle af landets afkroge, hvor det før primært var tiltænkt de mest populære sommerhusområder: En tendens, der skyldes noget så dansk som: Hvor man får mest for pengene. Det fortæller boligøkonom hos Arbejdernes Landsbank, Anders Overvad:

»Det er kommuner, hvor sommerhusene typisk ikke er i den dyreste ende, og det flugter godt med vores undersøgelser, der viser, at det især er de billigste sommerhuse, som er gået som varmt brød under coronakrisen. Det er der mange gode grunde til, men først og fremmest er det en af de billigste måder at teste en drøm af på,« siger han til Boliga.dk.

»Da muligheden for at rejse udenlands forsvandt i sommer, fik det mange til at realisere deres sommerhusdrømme. Men det er ikke mennesker, der aldrig har tænkt tanken før, der har gået ud og købt et sommerhus, det er nogen, som også tidligere har leget med tanken,« siger han.

I halen af de førnævnte kommuner er antallet af sommerhushandler også steget med over 80 procent i de jyske kommuner Holstebro og Haderslev.

Stadig gang i markedet

Bare fordi vi nu skriver 2021 i kalenderen er tempoet på sommerhusmarkedet ikke taget af - tværtimod. Interessen for at købe et af de få sommerhuse, der tilbage på markedet, er nemlig stadig stor.

Indtil videre i januar* er der taget 44 procent flere sommerhuse af det markedet end i samme periode sidste år. Tal fra Boliga.dk viser, at der i 2021 er taget 745 ferieboliger af markedet, hvor det i 2020 var 516.

Men interessen kommer ifølge Anders Overvad sandsynligvis til at være mindre, end vi oplevede sidste år; omend der stadig forventes fremgang på markedet på ferieboliger:

»Jeg tror, at der generelt er nogle tendenser fra 2020, der vil fortsætte ind i 2021, hvor de billige sommerhuse er i høj kurs. Men det kommer ikke til at være et 2020 igen,« siger han til Boliga.dk.

»Der bliver dog ikke tale om et sommerhusmarked, der går i stå eller med prisfald, men nærmere et status quo-år, nu hvor der heller ikke er så mange boliger til salg at vælge imellem,« siger Anders Overvad.

Lige nu er der udbudt 4122 sommerhuse til salg landet over, mens der 1.februar sidste år var 8195 sommerhuse at vælge mellem.

Se sommerhuse til salg i dit område her

*Boliga.dk har opgjort antallet af tingliste sommerhushandler foretaget i alm. frit salg i 2019 og 2020, og antallet af sommerhuse, der er taget af markedet i de tre første uger af 2020 og 2021.