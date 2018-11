Måske.



Måske er der en tid før og en tid efter to skelsættende begivenheder i denne uge.

Men det er for tidligt at konkludere noget.

Nedim Yasar blev brutalt skudt ned i Nordvestkvarteret i København. Han betalte formentlig den højeste pris for at komme væk fra det kriminelle miljø. Likvideringen af Nedim Yasar var et signal, men vi ved ikke endnu, hvem der sendte det.

Shuaib Khan blev af Højesteret udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år. Dommen er principiel og udtryk for en ny retspraksis i Danmark. Det er nu sådan, at mængden af alle dine forbrydelser indgår, når hver ny sag skal afgøres. Derfor røg Shuaib Khan ud, hans seneste dom var mindre, men der blev sendt et signal. Afsenderen er det officielle Danmark.

Nedim Yasar blev skudt umiddelbart efter, at han havde forladt en reception for sin egen bogudgivelse.

Yasar har skrevet bogen ‘Rødder’, hvor han fortæller om sit korte, 31-årige liv. Han bliver født i en kurdisk landsby i Tyrkiet og som fireårig ankommer han til Danmark. Familien bosætter sig i det sociale boligbyggeri Grantoften i Ballerup.

Faderen, der er kommet til Danmark nogle år forinden, har sjældent noget fast arbejde og klarer sig med diverse lyssky forretninger. Der er sjældent penge nok i familien, til gengæld sidder lussingerne løst.

Nedim Yasar ser ikke skolen som den store redning. I Grantoften er der ifølge ham to mandetyper. Du kan enten blive dranker eller gangster.

Nedim Yasar vælger meget tidligt, at han vil være kriminel og ikke en stik-i-ren-dreng. Han finder hurtigt ud af, at salg af hash i Grantoften er den bedste og mest behagelige måde at være gangster på. Han får sin første dom som 17-årig.

Det er en del af den kriminelle uddannelse at have et par ture i fængsel, og Nedim Yassar viser sig at være god til det. Han begynder at lede en flok drenge, der med dummebøder og salg af alt fra hash til hælervarer bliver en gruppe, der bliver tilbudt at være en støttegruppe for Bandidos - den store rockergruppe.

Nedim Yassar er rykket op i en anden kriminal liga, hvor hård kriminalitet og bandens position i forhold til andre bander er afgørende. Han er på toppen, men også her ryger han i fængsel, og medens han er inde, begynder han ifølge bogen at tvivle på fremtiden for sin kriminelle løbebane.

Han meddeler i fængslet, at han forlader det kriminelle miljø, og han tilslutter sig et exitprogram. Nedim Yasar begynder at gå i skole. Han vil være pædagog.

Shuaib Khan kender vi mindre detaljeret, han har endnu ikke skrevet nogen bog, men været fast på alle medieforsider sider de seneste år. Men Shuaib Khan, der i dag er 32 år, er dansk-pakistaner. Han er født og opvokset på Nørrebro ved Blågårds Plads. Shuaib Khans forældre er velkendte i offentligheden, faderen har været medlem af Københavns borgerrepræsentation for flere partier.

Shuaib Khan har i en meget tidlig alder været en del af det kriminelle miljø og som Nedim Yassar kæmpet sig til toppen med vold, trusler og yderligere kriminalitet. Shuaib Khan er almindelig kendt som leder af den frygtede bande Loyal To Familia, der hører til på Blågårds Plads, og har i dag 13 domme bag sig. Flere af dem er alvorlige voldsdomme, hvoraf den ene førte til dødsfald

Shuaib Khan kom til tops ved at tæske den tidligere bandeleder i fængslet og har siden udtrykt, at LTF skulle være den største bande i Danmark. Derfor har København de seneste år været plaget af åbne skudvekslinger på gaderne på Nørrebro. Shuaib Khan anses for at være bagmanden.

Nedim Yassar besluttede sig for at forlade den kriminelle verden, og det lykkedes for ham at skabe sig et liv og en karriere. Han blev en stemme i debatten om banderne og deres kriminalitet. Han blev kendt for sit radioprogram på Radio24syv og kunne se frem mod et liv som os andre. Mandag aften blev han likvideret.

Shuaib Khan besluttede sig for, at den kriminelle verden er hans. Han flyttede til Sydspanien sidste år. Hvordan han opretholder livet i udlandet, kan man gætte på, for de seneste mange år har han ikke tjent nogen penge ifølge Skat. Tirsdag middag blev han smidt ud af landet.

To skæbner. To historier. To signaler.

Men manden, der ville væk, er død.