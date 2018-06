En 53-årig mand reagerede heldigvis lynhurtigt, da der lørdag aften kort før midnat pludselig opstod en brand i hans båd i vandet ud for Glud ved Horsens.

Manden forsøgte at slukke ilden, men da det viste sig at være umuligt, skyndte han sig at kaste sig selv, sine to hunde og en gummibåd i vandet, skriver Horsens Folkeblad.

Branden opstod i bådens dieselmotor klokken 23.57 lørdag aften og var så voldsom, at båden ikke stod til at redde. Den brændte op og er nu sunket.



Et miljøskib fra Kerteminde blev tilkaldt for at tjekke, hvor alvorlig miljøforureningen fra bådens dieselolie var.

»Konklusionen er, at den diesel, der er, ikke kan bjerges. Men den fordamper stille og roligt, så der er ingen decideret miljøfare,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, John Skjødt, til Horsens Folkeblad.

Hverken den 53-årige mand eller de to hunde kom noget til.