En mand blev fredag aften og nat slæbt efter sin båd i timevis gennem Ringkøbing Fjord.

Manden sejlede alene i båden fredag aften, da han af endnu ukendte årsager faldt ud. Til alt held fik han grebet fat i en snor, hvorefter han blev trukket efter båden.

»Det var godt, han kunne holde ved. Han er blevet trukket efter båden i flere timer, indtil den selv drev i land. Vi havde fire mand i aktion for at finde båden og hente ham igen,« siger Per Jensen fra redningsstationen i Hvide Sande til TV Midtvest.

Da manden endelig havde fået fast grund under fødderne, kontaktede han sin familie, som alarmerede redningsstationen. Det var ved 01.30-tiden natten til lørdag.

Redningspersonalet fandt manden sydøst for Hvide Sande. Han blev fløjet til tjek på sygehuset i Skejby med en redningshelikopter, men havde det efter omstændighederne godt, selvom han var afkræftet, oplyser Per Jensen fra redningsstationen i Hvide Sande til TV Midtvest.