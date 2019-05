58-årige Charlotte Asperud blev slået ihjel natten til 30. april. Nu har politiet anholdt mistænkt drabsmand.

Nordsjællands Politi har anholdt en 54-årig mand med adresse i Hørsholm for drabet på den 58-årige Charlotte Asperud fra Tisvildeleje.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Manden blev anholdt mandag eftermiddag.

Charlotte. Foto: Privatfoto/Nordsjællandspoliti

Hvad der præcist førte til anholdelse af manden, ønsker Nordsjællands Politi ikke at oplyse forud for grundlovsforhøret.

Drabet på Charlotte Asperud skete natten til 30. april, hvor en mand brød ind i hendes bolig på Aspevej, mens hun lå og sov.

Her overfaldt han Charlotte Asperud med et stumpt våben og pådrog hende så alvorlige skader, at hun senere afgik ved døden.

Nordsjællands Politi oplyser, at det har efterforsket sagen intensivt og har undervejs fået mange henvendelser fra borgere, som har ønsket at hjælpe med oplysninger til opklaring af sagen.

Politiet i gang med efterforskningen dagen efter drabet på Charlotte. Foto: Jens Nørgaard Larsen

- Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere, som har henvendt sig med store og små tip. Vi er meget taknemmelige for, at borgerne på den måde bakker op om vores arbejde, siger politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.

Den 54-årige, som i forvejen er kendt af politiet, har ikke ønsket at udtale sig til politiet. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør tirsdag klokken 10.00.

Da en anklager vil bede om lukkede døre, oplyser politiet, at det først vil være muligt at få yderligere kommentarer efter grundlovsforhøret.

/ritzau/