De fleste bilejere har nok prøvet at komme tilbage til bilen og til stor frustration finde en p-bøde i forruden.

Selvom det sker for mange danskere dagligt, tog episoden alligevel en drejning, da en 55-årig mand tirsdag eftermiddag blev mødt af en parkeringsafgift i bilens forrude. Det skriver TV 2 Lorry.

Han holdt parkeret på Lyngby Hovedgade i Kongens Lyngby, da han fik p-bøden.

Den kvindelige p-vagt, der kort tid forinden havde udstedt afgiften, var endnu på stedet, og så tog den 55-årige mand affære.

Han lagde ud med at overfuse p-vagten verbalt, hvorefter han sendte en snotklat afsted, som ramte hende på siden af hendes kasket.

Derefter satte manden sig ind i sin bil og kørte afsted.

P-vagten anmeldte episoden til politiet umiddelbart efter hændelsen.

Politiet er i besiddelse af registreringsnummeret på bilen, manden kørte i. De oplyste onsdag formiddag til TV 2 Lorry, at det endnu ikke har været muligt at komme i kontakt med manden, men at det kun er et spørgsmål om tid.

Den spyttende mands gerning kan få store konsekvenser. Når man spytter på et andet menneske kan det sidestilles som en voldshandling.

Under straffelovens §244, som omfatter simpel vold, står der, at den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil tre år.