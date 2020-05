Signe Egholm Olsen døjede i begyndelsen af sin karriere med en følelse af tit at blive tilbudt roller som den vrede, unge type eller narkoman. I dag drages hun især af de roller, hun ikke selv havde set sig i.«

Hvornår vidste du, hvad du skulle bruge dit liv på?

»Jeg var kun 12-13 år, da jeg begyndte at spille teater og fandt ud af, at jeg gerne ville være skuespiller. Når jeg tænker tilbage på det, tænker jeg ikke på det som et valg, jeg tog. Det var næsten, som om det blev taget for mig. Det kan lyde helt religiøst, men lysten i mig var så stærk, at der ikke var noget andet, der kunne hamle op med det. Min forelskelse i teatret voksede, og jeg blev mere og mere skoletræt. Det var enormt hårdt for mig at gennemføre de sidste år af folkeskolen, og jeg tog derfor heller ikke en studentereksamen. Jeg tror nemlig på, at man skal følge sit hjerte og gøre det, man brænder for. I stedet tog jeg derfor på Den Fri Ungdomsuddannelse – en uddannelse, som eksisterede i slut-1990'erne. Jeg sammensatte nogle år med kurser og praktikforløb, hvor alt handlede om at kunne søge ind på teaterskolen, som jeg kom ind på i første forsøg, da jeg var 18 år. Det gik ligesom slag i slag.«

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse, du har haft i din karriere?

»Da jeg kom ud fra teaterskolen, fik jeg rollen som Ofelia i Hamlet af Shakespeare på Kronborg. Det føltes på mange måder som en ilddåb. Jeg var bare 23 år gammel og følte mig virkelig ung og grøn. Jeg lagde mig bare fladt ned og sugede til mig fra de andre garvede, gamle skuespillere. Og jeg elskede det. Det var en kæmpe fornøjelse, og jeg lærte sindssygt meget af det. At spille skuespil under åben himmel på Kronborg med al sin historik som kulisse og at spille Shakespeare med en masse dygtige skuespillere, som jeg altid havde beundret helt vildt meget, det var stort!«

Hvilke roller føler du dig bedst tilpas i?

»I starten af min karriere følte jeg, at jeg blev sat i bås. Jeg blev oftest tilbudt roller som den unge vrede type eller den narkoman-relaterede type. Så selv om jeg var sindssygt glad for at lave 'Nordkraft', har jeg aldrig efterfølgende brudt mig om den kasse, jeg følte, jeg blev puttet i. Jeg kom i narkomankassen. De roller, jeg har haft det bedst med, er de roller, jeg ikke har vidst fandtes. Jeg er altid blevet enormt glad, når folk har set mig i en eller anden sammenhæng, jeg ikke selv havde regnet ud.«

Hvad kan du bedst lide ved at træde ind i en anden karakter?

»Hvis det er en sjov og kompleks rolle, så er det altid forberedelsen, som er enormt interessant. Jeg lavede en tv-serie for to år siden ('Den som dræber', red.), hvor jeg skulle spille psykopat. Det var en vildt spændende opgave at forberede. Jeg snakkede blandt andet med en retspsykolog, som fortalte mig om den karakter, jeg skulle spille, ud fra en personanalyse, hun havde lavet af hende på baggrund af manuskriptet. Det er enormt sjovt at finde alle de forskellige kontraster og alle de brikker, som i sidste ende former det menneske, jeg ender med at portrættere.«