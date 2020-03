»Jeg synes, det er hårdt. Og jeg synes frem for alt, det er hårdt ikke at have nogen at dele angsten og bekymringerne med.«

Ordene kommer fra 56-årige Maj-Britt Damgaard. Hun bor i en lejlighed i Brønshøj og bliver så vidt muligt indenfor. Præcis som der bliver opfordret til i denne tid, hvor den frygtede coronavirus hærger i hele verden.

Det betyder dog ikke, at det er nemt. Jo, fysisk. Men psykisk er det en helt anden snak. Hun har det svært, og en følelse af ensomhed kan godt snige sig lidt ind af og til.

For mens nogle måske trods alt har en kæreste og eventuelt børn, de stadig kan dele hverdagen med, bor hun helt alene.

Og de sociale aktiviteter, hun normalt går til, er lagt på hylden for en stund.

»Jeg render som regel rundt, jeg går til dans og sådan noget. Jeg nyder normalt mit aleneliv. Men det, jeg synes er svært i denne situation, er, jeg føler det lidt som i et fængsel. Det er noget andet at træffe bevidste valg om at være alene, hvor du stadig kan bevæge dig ude og være social med andre mennesker. Det er svært at være alene med alle de nyheder, der vælter ind, som ikke er super positive. Selvom jeg har masser af gode veninder og familie, jeg kan ringe til, er det bare ikke det samme,« siger Maj-Britt Damgaard.

Hun holder sig hjemme, blandt andet fordi hun de sidste dage har været lidt forkølet. Men så handler det selvfølgelig også om at passe på hinanden.

Undgå eventuelt at smitte andre, men også selv at blive smittet. Dagene går derfor med dels at arbejde hjemmefra.

Noget, hun er lykkelig for, hun kan, og så holder hun sig ellers i gang med at danse i stuen om aftenen, træne lidt hjemme om morgenen og ved at læse bøger.

Maden bliver leveret udefra, og hun taler med familie og venner over telefonen. Det er bare ikke det samme, og derfor kan det være hårdt at være helt alene. Det har i hvert fald været sværere, end hun troede.

»Det, jeg synes er det svære i det her, er, at jeg har mistet kontrollen. Det er ikke noget, jeg selv har styr på og har bestemt. Jeg gør det selvfølgelig for ikke at komme ud og smitte andre og ikke selv komme i smittefare, men det er ikke mit valg,« fortæller Maj-Britt Damgaard.

På de sociale medier skriver mange, at det ikke er så svært at blive derhjemme. Men Maj-Britt Damgaard mener ikke, man bare kan sige det på den måde, fordi alle sidder i forskellige situationer.

Nogle har for eksempel en mand og børn under samme tag, og de kan dermed stadig have kontakt med andre. For hende er det hårdt bare at være 'sig selv'.

»Ingen af os aner, hvornår det her er slut. Det er også det svære. Det er ikke kun det at være alene, det er også det at spille med blind makker. Ingen ved, hvad horisonten er. Vi ved ikke, hvor det her ender henne,« siger Maj-Britt Damgaard.

Udbruddet af coronavirus har betydet, at rigtig mange butikker lige nu er lukket for en periode.

Det er ikke tilladt at samles mere end 10 personer hverken indenfor eller udenfor, og alle er blevet påbudt at arbejde hjemme, såvidt det er muligt.