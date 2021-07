370 millioner visninger. Over to millioner abonnenter. Salg til over 160 lande. Og et brand, der rækker langt ud over landets grænser.

Tvillingerne Emil og Rasmus Vilain er måske ikke navne, der får klokken til at ringe hos de fleste danskere.

Men deres succes er ikke til at tage fejl af.

Med en webshop og dertilhørende YouTube-kanal har de nemlig fået opbygget en forretning og et globalt brand på baggrund af mænds hårpleje.

Rasmus og Emil Vilain. Vis mere Rasmus og Emil Vilain.

De tror, at de har ramt et hul i markedet, hvor der var et stort, uforløst potentiale. Og så er der særligt én ting, der har fået dem langt:

»Idoldyrkelse. Der er mange fodboldspillere og filmstjerner, der har millioner af følgere. Nogle af disse vil gerne ligne de her celebrities, og det har vi 'tappet ind i' ved at lave videoer om, hvordan man får hår som eksempelvis David Beckham og Cristiano Ronaldo,« siger Rasmus Vilain.

fakta Rasmus og Emils rejse: De stiftede webshoppen Slikhaar i 2009 som et hobbyprojekt ved siden af studiet.

Youtube-kanalen 'SlikhaarTV' blev til for at imødekomme behovet om guides til hårprodukterne.

De første videoer var på dansk, men efter 10 stykker fik kanalen et internationalt præg.

I 2011 skabte de deres første frisørsalon i Aarhus.

I 2013 kom deres egen produktlinje til verden under navnet 'By Vilain'.

I dag er 90 procent af deres salg fra egne produktlinjer.

Derfor kan man på deres YouTube-kanal finde en overflod af videoer, der skildrer, hvordan man får en frisure som nogle af de helt store stjerner. Deres mest populære video med 16 millioner visninger viser eksempelvis, hvordan man får Brad Pitts ikoniske frisure fra filmen 'Fury'.

På kanalen findes dog også mere basale videoer af guides til klassiske frisurer eller til, hvordan man benytter specifikke produkter.

Interessen for lækkert hår har altid været der hos tvillingerne, og når man kan kombinere hobby og forretning, så ligger den nærmest lige til højrebenet.

Men selvom Emil og Rasmus Vilain aldrig har haft et problem med at vise deres forfængelige sider, så har skønhed for mænd ikke været noget, der stod øverst på listen over samtaleemner hos så mange andre:

»Mænd er ikke så gode til at dele beautytips med hinanden, da det opfattes en smule feminint,« forklarer Rasmus Vilain.

Mens det i Danmark måske 'blot' opfattes som feminint, forklarer de, hvordan der er i andre lande er så store kulturbarrierer, der gør, at det måske slet ikke er så acceptabelt for mænd at gå op i deres udseende, eller at visse hårprodukter helt er bandlyst.

Vi ser os også som rollemodeller, der på en måde legitimerer at man gør noget ud af sig selv, så man ikke bare ligner en hulemand.

Så det handler i lige så høj grad om at gøre op med de fordomme og kulturbarrierer ved i stedet at bruge deres platform til at inspirere.

»Vi ser os også som rollemodeller, der på en måde legitimerer, at man gør noget ud af sig selv, så man ikke bare ligner en hulemand. Vi har det hotteste og skarpeste publikum på hele YouTube, og jeg tror ikke, at nogen kan slå dem. Det gør faktisk én ret stolt,« siger Rasmus Vilain med et smil på læben.

Man må i den grad sige, at det er lykkedes dem at inspirere.

Siden begyndelsen i 2009, hvor de startede en simpel webshop og lavede en YouTube-kanal, der oprindeligt blot skulle fodre deres hjemmeside med et visuelt præg, har de nemlig også banket deres egen frisørsalon op i Aarhus. Planen er at udvide med endnu en salon i København.

»Det har bare været en mega fed rejse.«

Videoerne optages i deres studie med professionelt udstyr. Vis mere Videoerne optages i deres studie med professionelt udstyr.

En rejse, der startede på studieværelset, og som nu er mundet ud i en kæmpe fanbase.

De har gennem årene afholdt møder med fans verden over, ligesom de sågar – og noget ufrivilligt – har fået en kopisalon i Indien. YouTube-delen har hele vejen igennem været en motor:

»YouTube var en kæmpe motivationsfaktor, da vi startede op. Det var ikke en dans på roser at starte en webshop op på et marked med stærk konkurrence, så det var rigtig motiverende at se et community vokse ved siden af ens shop,« siger Emil Vilain.

At de tidligt traf beslutningen om at lave indhold, der henvendte sig til et internationalt publikum, har bestemt sat sine tydelige spor. Omkring ti procent af deres ordrer kommer fra danske kunder, mens under ét procent af deres visninger på YouTube er danske.

Den begrænsede kendskabsgrad på dansk jord bekymrer dog på ingen måde tvillingerne.

De ser sig ikke tilbage, men har kun mulighederne for øje.

Med årene, som de er blevet ældre, er deres kreativitet blevet sat under pres, og derfor er de i gang med at finde ud af, hvad der rykker blandt de unge, så de kan tilpasse deres indhold på sociale medier.

»Det er måske ikke en George Clooney, der trækker i folk længere, men en stor tiktokker eller nye artister. Vi er klar til at dykke ned i det.«