Geder kan skelne mellem følelser i andre geders brægen – og de bliver tilmed påvirket af den.

Hunden venter spændt på, at dens elskede ejer kommer hjem, mens løven stolt brøler ud over savannen.

Vi har en tendens til at tillægge dyr menneskelignende følelser.

Geden er dog nok et af de dyr, som de færreste vil tillægge en dybere følelsesmæssig dimension. Men denne opfattelse skal vi måske til at gøre op med, skriver Videnskab.dk.

Ny forskning fra blandt andet Queen Mary University of London og Biologisk Institut på Københavns Universitet viser, at geder kan skelne mellem følelser i andre geders brægen og tilmed selv bliver følelsesmæssigt påvirkede af den.

Forskerne kom frem til dette ved at måle adfærdsmæssige ændringer i gederne ved afspilning af forskellige positive og negative bræg.

Her viste det sig, at gedens tilbøjelighed til at vende sig mod andre geders brægen var styret af emotionelle variationer i kaldet.

Forskerne kom derudover frem til, at gedernes hjerteslag også varierede baseret på kaldenes indhold. Ved positive kald blev gedernes hjerteslag mere uregelmæssige.

Gedernes nyopdagede emotionelle indsigt kan være en fordel for dyret, forklarer Elodie Briefer fra Biologisk Institut, der er medforfatter på studie, fremgår det i en pressemeddelelse fra Biologisk Institut.

»At kunne udtrykke stemninger ved hjælp af lyd og være i stand til at opfange den emotionelle tilstand af andre dyr indenfor samme art kan potentielt bidrage til at styrke sociale bånd og sammenhængskraft i gruppen,« siger hun i pressemeddelelsen.

Forskerne bag forsøget håber nu, at resultatet kan få betydning, for hvordan husdyr behandles.

Studiet kan læses i tidskriftet Frontiers in Zoology.

