Peter Madsen, som sidder fængslet på livstid for mordet på den svenske journalist Kim Wall, efterlyser pennevenner, så han kan fordrive tiden i Storstrøms Fængsel, hvor han afsoner. I hvert fald er hans Facebook-profil blevet opdateret med en besked med hans nye adresse i fængslet og en efterlysning af pennevenner. Peter Madsen har ikke selv internetadgang i fængslet, så beskeden er skrevet af en ukendt person, der underskriver sig Zagadka, hvilket betyder “gåde” på polsk. Personen har fået adgang til Peter Madsens profil.

Men pennevenner eller ej, så er der ellers rig mulighed for at socialisere med andre fanger i Storstrøms Fængsel. Det forklarer institutionschef i Storstrøms Fængsel, Michael Gjørup, som B.T. har bedt om at beskrive det daglige liv i fængslet Han understreger, at han ikke kan udtale sig om Peter Madsens forhold, men alene udtaler sig om fængslets generelle forhold. Han kan heller ikke bekræfte, at Peter Madsen sidder i fængslet. Det har forsvarer Betina Hald Engmark dog bekræftet overfor B.T.

»Vi arbejder med at døgnet cirka er opdelt i tre gange otte timer. Altså otte timers arbejde, otte timers hvile og otte timers søvn,« siger Michael Gjørup og fortsætter:

»Fangerne skal også lave deres mad selv i et fælles køkken. De skal også vaske deres eget tøj og så videre. Vi vil gerne sørge for, at de indsatte kan lære at opretholde en hverdag, der minder om den udenfor fængslet,« siger han.

Fakta Sagen kort Peter Langkjær Madsen blev 25. april idømt fængsel på livstid i Københavns Byret for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Domsmandsretten fandt ham skyldig i især seksuel mishandling, drab og usømmelig omgang med lig, efter at han 10. august sidste år sejlede ud med hende på Øresund i sin selvbyggede ubåd. Han har siden anket strafudmålingen - altså livstidsdommen - til Østre Landsret, men ikke skyldsspørgsmålet. Ankesagen starter i landsretten 5. september, hvor der er afsat tre retsdage til at afgøre spørgsmålet om den rette straf til Peter Madsen.

Storstrøms Fængsel er et af de bedste steder, som man kan havne i det danske fængselsvæsen, såfremt man altså har fået en fængselsdom til afsoning. Fængslet åbnede i oktober sidste år og rummer i øjeblikket 196 fanger, hvor der er plads til 250. Fangerne er fordelt på i alt 32 afdelinger.

»Du ville nok opleve afdelingerne som et moderne kollegie. Der er lyst og indrettet med varme farver. På afdelingen er der et stort fælles rum og køkken,« siger Michael Gjørup.

Institutionschefen lægger ikke skjul på, at fængslet er indrettet, så de faste afsonere har et hyggeligt miljø at afsone i. Det er gjort, da man ønsker, at de indsatte på bedst mulige vis kan fungere i samfundet igen, når de har udstået deres straf. Dog er de afdelinger, hvor bandemedlemmer og rockere afsoner betydeligt mere restriktiv. Der er for eksempel ikke adgang til bold- og løbebaner udenfor, da fangerne typisk uddgør en fare for personalet og der derfor tages hensyn til deres sikkerhed.

Fakta Sådan forløbet Peter Madsens dag i fængslet 07:00: Døren låses op til Peter Madsens 12,5 kvadratmeter store celle. Cellen indeholder køleskab, 22 tommer fjernsyn med mellemstor kabelpakke, en seng, et lille badeværelse med bad og toilet og to vinduer. 07:00-08:00: Peter Madsen er selv ansvarlig for at spise morgenmad. Maden tilberedes i den lille afdelings fælles køkken. Han kan spise maden i sin celle eller ved bordene i køkkenet sammen med de andre fanger. Peter Madsen får 43 kroner dagligt til at købe mad for. Det gøres i fængslets købmand, der er forsynet på samme måde som et supermarked. Dog uden vin og spiritus. Der er fjernsyn i køkkenet også, som han kan se samtidigt. På afdelingen er der i alt 6-8 andre indsatte og i tidsrummet 07-21 kan de indsatte frit bevæge sig ind og ud af cellerne og være i samvær med hinanden. De kan dog ikke forlade afdelingen. 08:00-15:30: Peter Madsen er i aktivering. Fængselsbetjente eskorterer fangerne til de forskellige aktiviteter, som de er tilknyttet. Det kan enten være arbejde på for eksempel sløjd- eller metalværksted. Det kan også være uddannelse. De indsatte kan uddanne sig indenfor flere ting, herunder også folkeskolens afgangseksamen. Det vides ikke hvad Peter Madsen er aktiveret med. Cirka 12:00: Peter Madsen spiser frokost, som han selv skal lave. Igen er han selv ansvarlig for sin mad, som han skal indkøbe for sine 43 daglige kroner ved købmanden. Efter frokostpausen genoptages aktiveringen. 15.30-16:30: Kaffepause. Peter Madsen kan opholde sig på sin afdeling i en times tid cirka, hvor han kan drikke en kop kaffe eller the. Der kan igen også ses tv og tiden kan fordrives med de ting, som nu findes på afdelingen. Herunder også brætspil osv. 16:30-17:30: Peter Madsen skal på gårdtur. Det sker som regel i selskab med fangerne fra hans egen afdeling, samt en afdeling mere, så der i alt er cirka 14 fanger på gårdtur samtidigt. Storstrøms Fængsel sikrer sig, at fangerne er nogle, som ikke umiddelbart kommer i konflikt med hinanden så vidt muligt. Der kan spilles basketball, men angiveligt er det mest populært at sidde og snakke. Backgammon er også meget populært blandt de indsatte, når de er på gårdtur. 17:30-19:00: Peter Madsen laver aftensmad i afdelingens fælles køkken. Ifølge institutionschef Michael Gjørup danner fangerne som regel madgrupper, hvor madlavningen går på skift mellem dem og fangerne deler udgifterne til maden. De indsatte laver typisk varm mad med råvarer fra fængslets købmand. Det kan være kylling, hakket oksekød og lignende. 19:00-20:00: Her kan Peter Madsen komme i motionsrum. Der er adgang til almindelige motionsmaskiner. Der kan ikke løftes vægte, men anvendes motionscykler, romaskiner mm. Fangerne kan også komme i motionsrum fra 18.00-19.00, hvis de afslutter aftensmad hurtigt. 20:00-21:00: Peter Madsen kan frit gå rundt på afdelingen og socialisere med de andre fanger. I denne periode udlevereres også medicin til de fanger, som har behov for det. Afdelingen gøres klar til at blive lukket for natten. 21:00: Peter Madsen bliver låst inde i sin celle til 07:00 næste dag. Han kan se tv efter behag og sove som han vil, men der skal være almindelig ro på afdelingen. WEEKEND: I weekenden vækkes fangerne kl. 08:00 i stedet for 07:00. Der er ikke aktivering som i hverdagene. Til gengæld er der gårdtur om formiddagen. Der vil ofte også blive åbnet til fængslets 7-mands fodboldbane, hvor maksimalt 14 fanger kan spille samtidigt. Cellerne låses ligeledes 21:00 Man kan ikke spille på spillekonsol længere. Det er blevet forbudt efter at nogle indsatte fik en spillekonsol ind, hvor der var lagret radikaliserende islamistisk materiale på enheden. Kilde: Institutionschef i Storstrøms Fængsel, Michael Gjørup, der udtaler sig generelt om en indsats dag i fængslet.

»De indsatte får 43 kroner dagligt til at købe ind for. Man tjener desuden lidt ekstra på aktivering og arbejde. Vi har en lille købmandsforretning, hvor vi har lavet en aftale med en privat virksomhed. Der kan man købe varer, som man kender det fra et normalt supermarked. Fangerne er gode til at lave mad sammen og laver ofte lækre ting, som kylling, retter med hakket oksekød og pasta. Personalet kan også hjælpe til med gode råd,« siger han.

Peter Madsen var underlagt skarp brevkontrol, da han sad varetægtsfænglet i forbindelse med retsagen mod ham. Den er dog ophævet nu, så han har betydeligt nemmere ved at skrive frem og tilbage til folk. Derudover, så kan Peter Madsen også modtage besøg på lige fod med andre indsatte.

»De indsatte har krav på en times besøg hver uge. Vi forsøger at give dem mere end det. Man skal ansøge om at besøge den indsatte og så skal vi så godkende derefter,« siger Michael Gjørup.

Han kan ikke udtale sig om Peter Madsens besøg, men forklarer at fangerne i helt overvejende grad får besøg af deres nærmeste pårørende.

»Det er for det meste mor, far, koner og børn. Hvad angår børn, så har vi indrettet besøgsområdet således, at det er mindst muligt skræmmende for børn.«

Hvorfor er det skræmmende?

»Det kan det være, da børnene skal undergå de samme sikkerhedsprocedurer som voksne, når de kommer ind. Det minder lidt om det, som vi andre kender fra lufthavnen. Det kan virke lidt skræmmende, når der er betjente og de oplever at deres far er låst inde og ikke kommer med hjem og den slags. Derfor har vi også betjente, der er uddannet til at håndtere børn,« siger han.

Det moderne fængsel har ansat en præst, som afholder gudstjenester både i hverdage og i weekenden. I alt et par gange om ugen som regel.

»Vi har også et fangekor, som man kan deltage i, såfremt man ønsker det,« forklarer han.