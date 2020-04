En kulisse til den amerikanske tv-serie Mad Men eller en dansk 60’er villa i en københavnsk forstad.

Selvom man måske kunne blive lidt i tvivl, er det det sidste, som modemanden og smagsdanneren Kim Grenaa netop har sat til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Kim Grenaa købte huset tilbage i 2017, men nu efter tre år og en istandsættelse er det 6-værelses store murstenshus med påklædningsværelse og træningsrum til salg igen.

Modeguruens hus kan købes for 7,75 millioner kroner, som er det beløb, der står på til salg-skiltet.

Det 147 kvadratmeter store arkitekttegnede hus ligger i Hjortekær tæt på Dyrehaven nord for hovedstaden og blev bygget i 1963.

En tidsperiode, der - ifølge mæglerfirmaet Siesbye Kapsch - præger huset, der netop er renoveret med respekt for de oprindelige detaljer, der blandt andet tæller en opmuret pejs i stuen og ovenlys i gangen.

Dyre, dyrere, Nordsjælland

Huspriserne i boligområderne nord for København ligger notorisk i den helt høje ende, hvilket også er tydeligt på de aktuelle kvadratmeterpriser på villaerne, der lige nu er udbudt til salg.

Udover bydelene Østerbro og Frederiksberg inde i hovedstaden er det postnumre som Klampenborg, Charlottenlund, Hellerup og Gentofte, der ligger helt i top.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Det smitter også af på postnummeret Lyngby, hvor Kim Grenaas villa ligger: her koster en gennemsnitlig huskvadratmeter 38.000 kroner, hvilket gør området til det niende dyreste sted i landet at købe hus i øjeblikket.

Det er dog et stykke under den kvadratmeterpris, modemandens hjem står til salg for, den lyder nemlig på 52.721 kroner.

Kim Grenaa havde i mere en 20 år et kreativt partnerskab med modeeksperten Uffe Buchard i Style Counsel og senere GrenaaBuchard.

I dag har Grenaa sit eget firma Grenaa Creative, hvor han konceptudvikler mode- og livstilskampagner for blandt andet Designers Remix, Hugo Boss og H&M.

