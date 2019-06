Er det ved at være længe siden, at nogen gav kage? Du er ikke den eneste, der går kagesulten rundt, viser en ny undersøgelse af madvanerne i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Det skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Kage er nemlig en af de ting, vi er begyndt at spise mindre af i løbet af de seneste 15 år, viser undersøgelsen. I den søde afdeling er snacks til gengæld begyndt at hitte mere.

Og så er madkulturen i de fire nordiske lande i undersøgelsen blevet mere ensartet, fortæller forskerne bag undersøgelsen, der har udgivet deres resultater i bogen ’Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden’.

Undersøgelsen viser også, at den traditionelle husmandskost ikke er trukket helt så meget i baggrunden, som man måske skulle tro.

Og faktisk har vores madvaner holdt sig overraskende stabile i de seneste 15 år. Blandt de ting, der har forandret sig, fortæller forskerne, at:

Mælk er blevet udskiftet med vand ved frokost- og middagsbordet

Vi spiser flere grøntsager

Flere går på restaurant

Flere drikker alkohol til aftensmaden i weekenden

Undersøgelsen kan dermed berolige dem, der er bekymrede for, at de traditionelle retter er ved at forsvinde, mener forskerne bag undersøgelsen.

»Mange var bekymrede for, at de faste måltider var på vej ud, og for at familieliv og normer ville gå i opløsning,« fortæller forsker Unni Kjærnes fra Forbruksforskningsinstituttet Sifo til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Hun har været med til at udarbejde den nye undersøgelse og forsker ved universitetet OsloMet.

En større del af befolkningerne spiser dog mere ustruktureret end tidligere. De spiser på vekslende tidspunkter, eller de springer i højere grad end tidligere måltider over. Det kan måske blive et problem for deres sundhed.

»De personer, som spiser færre faste måltider, har også større tendens til at spise lidt mere usundt end personer, der spiser regelmæssige måltider,« siger Unni Kjærnes til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

