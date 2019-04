Det tog blot 23 dage på det offentlige boligmarked, før ejendomsmæglerne hos Home Hvidovre atter kunne hente deres skilt foran Britta Nielsens hus.

Den 64-årige svindel-mistænktes hjemadresse i Hvidovre nær København er nemlig solgt. Det viser tinglysningen af ejendommen, der ifølge Boliga.dk netop er gået igennem.

I salgsmaterialet blev det 174 kvadratmeter store hus beskrevet som en “spændende ejendom med rigtig mange muligheder”, og ville man gerne overtage adressen lød udbudsprisen på 4.750.000 kroner.

Der er dog slået en anelse af prisen i handlen, ifølge det endelige skøde er den nemlig gået igennem til 4,6 millioner kroner.

Allerede da huset ramte markedet, var det til en pris, der lå lidt under gennemsnittet for området.

Ifølge oplysninger fra Boliga var husene i Hvidovre-postdistriktet nemlig i gennemsnit udbudt til salg for 31.904 kroner 1.marts 2019, mens Britta Nielsens hus derimod stod til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 27.298 kroner.

Underslæb

Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika i efteråret - mistænkt for svindel med statens midler i en sag, der er blevet kaldt en af Danmarkshistoriens største svindelsager - med et omgang på over 120 millioner kroner.

Sagen blev offentliggjort i starten af oktober sidste år - nogenlunde samtidig blev der ifølge tingbogsattesten for Britta Nielsens nu forhenværende ejendom på Hvidovrevej i Hvidovre tinglyst meddelelser om beslaglæggelse og rådighedsfratagelse.



