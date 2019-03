Enhver god købmand eller person med sans for at handle ved, at det ikke er noget, der hiver potentielle kunder frem, som en god rabat.

Det er ikke til at vide, om det er det, der ligger bag den nye pris på Venstre-politikeren Marcus Knuths herskabslejlighed i København - men den er i hvert fald lige blevet sat ned i pris.

Fra en udbudspris på den tunge side af otte millioner er der blevet skåret 400.000 kroner af prisen, så nu koster den 136 kvadratmeter store lejlighed 7.950.000 kroner. Det viser oplysninger fra Boliga.

Med en central beliggenhed i København kan en ny ejer glæde sig over udsigten til Kongens Have og alle fornødenheder i form af cafeer, butikker og kulturelle oplevelser lige om hjørnet.

Det tager heller ikke lang tid at komme hen til Christiansborg, hvis man ligesom den nuværende ejer skulle tænkes at have sin daglige gang i Folketinget.

Ganske kort tid på markedet

Marcus Knuths lejlighed kom på markedet i februar, så prisnedslaget sker ikke engang en måned efter den først blev udbudt offentligt til salg.

Men det betyder til gengæld også, at prisen nu ligger under gennemsnittet for området. Den nye kvadratmeterpris for den fire-værelses lejlighed ligger nemlig på 50.636 kroner.

I 2018 blev ejerlejlighederne i København K nemlig i gennemsnit solgt for 51.293 kroner pr. kvadratmeter, det viser tal fra Boliga.

Marcus Knuth er i øjeblikket Venstres ordfører for innovation og medier samt uddannelse og forskning. Udover at være folketingsmedlem er han også greve. Hans far, lensgreve Adam Wilhelm Knuth, skabte Knuthenborg Safaripark på Lolland tilbage i 1969.

Se den flotte københavnerlejlighed her