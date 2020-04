I øjeblikket tilbringer vi langt mere tid end normalt på hjemmeadressen for at holde afstand til vores medmennesker - i en tid, hvor det danske forårsvejr samtidig viser sig fra sin bedste side med sol fra en skyfri himmel dag efter dag.

De af os, der bor i lejlighed, kan nok ikke lade være med at være lidt misundelige på husejerne, som har en have.

Men en af mulighederne for byboerne - for at blive hjemme og samtidig få nydt vejret - er en tagterrasse.

Boliga.dk har fundet nogle af de lejligheder, der er til salg lige nu og som har de vildeste og helt private terrasser oppe på toppen af byens tage.

Lejligheder med vilde, private tagterrasser

Havneholmen, København V

På halvøen Havneholmen i København ligger en 223 kvadratmeter stor liebhaverlejlighed, der - udover udsigt til vandet og flere altaner - har en kæmpe tagterrasse på toppen af et byggeri fra 2009.

Ejerlejligheden har fem værelser og er til salg for 19.995.000 kroner.

Rosenvængets Allé, København Ø

Foto: Siesbye Kapsch

Ikke langt fra Parken og Søerne ligger en 132 kvadratmeter stor lejlighed midt på Østerbro i hovedstaden, hvor plads er mange penge værd. Her er fire værelser og elevator, men vigtigst af alt en privat tagterrasse på hele 80 kvadratmeter.

Hele molevitten kan blive din for 11.950.000 kroner.

Nørregade, København K

Foto: Paulun København City

Der er vue udover byens tage og Rundetårn fra de 56 kvadratmeter tagterrasse på toppen af et penthouse i to plan på Nørregade midt i København.

Lejligheden ligger i en ejendom fra 1842 og spreder sig over 205 kvadratmeter - udbudt til salg for 10.995.000 kroner.

Vendersgade, København K

Foto: Estate Frederiksberg C - Gl. Kongevej

Penthouselejligheden på Vendersgade lige ved Søerne i København K har en tagterrasse på 86 kvadratmeter, hvor der både er en glaspavillon, sauna og udebruser.

Med Nørreport Station længere ned ad gaden kan den 108 kvadratmeter store lejlighed blive din for 9.850.000 kroner, ifølge Boliga.dk.

Norsvej, Frederiksberg C

Foto: Nybolig Frederiksberg - Gammel Kongevej

Fra den private tagterrasse - på toppen af en 124 kvadratmeter stor penthouselejlighed på Norsvej i Frederiksberg - har man udsigt til Søerne kigge til Planetariet, Axel Towers og Rådhustårnet.

Den nyrenoverede lejlighed har fire værelser og elevator - køb den for 9.495.000 kroner.

