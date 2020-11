Louise Tingvold Jensen har ét godt tip: Husk at tjekke, om din lønseddel er korrekt.

Det gjorde hun – og opdagede fejlen. Det endte med, at den nu færdiguddannede vvs- og energispecialist fik efterbetalt 94.000 kroner, fordi hun havde fået for lidt i løn i en periode.

Det skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation.

En undersøgelse hos fagorganisationen viste sidste år, at 25 procent af de adspurgte aldrig tjekker deres lønseddel. Samtidig har hver anden af dem, der kigger på den, oplevet at finde fejl.

Louise Tingvold Jensens sag opstod, da hun var lærlingeansat. Her kom hun ved et tilfælde til at se, at en kammerat fik 20 kroner mere i timen, selv om de altså havde samme stilling.

Louise Tingvold Jensen var simpelthen blevet placeret på et forkert løntrin, viste det sig. Den efterfølgende proces betød, at hun altså fik et beløb på de knap 100.000 kroner inklusive pension og feriepenge.

Hele processen tog et par måneder, dog uden de store protester fra arbejdsgiveren.

»De har heldigvis taget det megafint. De var godt klar over, det var deres fejl og ikke min,« Louise Tingvold Jensen, der fremover vil være mere opmærksom på at tjekke sin lønseddel.

Hun er i dag udlært og har fået job i samme firma.