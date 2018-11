Lotus Bech har lavet en indsamling på nettet, efter hun har mistet alt, hvad hun ejer, i en af de store brande i Sydcalifornien. Men ikke alle tror på, at den 27-årige dansker har brug for hjælp.

Danske Lotus Bech har siden marts boet til leje i et hus gemt i bjergene i Malibu, nord for Los Angeles. Men under de brutale brande i området er huset brændt ned til grunden, og Lotus Bech har mistet alle sine ejendele.

Efter hun fandt ud af, at hendes forsikring kun dækker tre procent af hendes tab, har hun oprettet en såkaldt GoFundMe-hjemmeside, hvor venner, bekendte, familie og helt fremmede kan donere forskellige beløb.

»Det er dumt, at jeg ikke havde en bedre forsikring, men jeg havde aldrig troet, mit hus ville brænde ned. Der lå oven i købet en brandstation 100 meter fra mit hjem, så jeg troede, jeg altid ville være sikker der,« forklarer Lotus Bech, som er opvokset i Nordvestsjælland og de sidste 10 år har boet i Los Angeles.

Her har hun arbejdet som model, skuespiller og yogainstruktør, og hun underviste blandt andet private klienter i det yogastudie, hun havde indrettet i det nu nedbrændte hus.

Virkelig ubehageligt

»Jeg har aldrig før bedt om hjælp. Jeg har altid klaret mig selv. Jeg flyttede herover, da jeg var 17 år, og jeg har arbejdet sindssygt hårdt for de ting, jeg havde,« siger Lotus, der indtil videre har fået knap 10.000 dollars via sin GoFundMe-indsamling.

Men det er langt fra alle, der er overbevist om, at hun har brug for hjælp.

Adskillige kommentarer på hjemmesider, der handler om branden, som ramte området omkring Malibu, anklager Lotus for at udnytte situationen og de tragiske brande.

»Nogle har skrevet, at jeg er en upper class whore, der ikke har brug for hjælp overhovedet, og andre beskylder mig for at have oprettet en falsk profil og tror slet ikke på, at jeg har mistet alt.«

»Det er virkelig ubehageligt, at folk dømmer mig på den måde,« siger Lotus, der også har fået flere negative kommentarer på vejen på B.T.s Facebook-side, efter at hun stod frem med sin historie i avisen.

»Jeg er ret forskrækket over nogle af de negative ting, folk har sagt. De aner jo ikke, hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, hvordan min forsikring fungerer eller hvem, der kan hjælpe mig. Men jeg har ikke nogle rige forældre, der lige kan betale for mig, og jeg har heller ikke en rig kæreste eller en forsikring, der sørger for alt,« fastslår hun.

»Jeg synes, det er sindssygt, at folk kan komme med så mange fordomme og negative kommentarer, og jeg ville ønske, at folk ville være mere forstående uanset, hvem jeg er, hvordan jeg ser ud, eller hvad de tror om mig. Men jeg kan ikke gøre noget ved, hvad folk tænker. Jeg må bare lade være med at tage det ind.«