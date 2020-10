En lille smule af mors afføring i sutteflasken kan måske hjælpe børn taget ved kejsersnit til at få et mere naturligt sæt tarmbakterier. Det antyder et finsk pilotstudie, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

»Det er en gave, moderen giver til sit barn,« konstaterer Sture Andersson fra Helsinki University Hospital i Finland i en pressemeddelelse. Det skriver Videnskab.dk.

Han har bidraget til det nye studie, der er udgivet i tidsskriftet Cell.

Tre uger efter fødslen havde børn taget ved kejsersnit, der modtog den eksperimentelle behandling, tarmbakterier, der svarede til dem hos børn, der var blevet født vaginalt, konkluderer forskerne.

Forskerne understreger dog på det strengeste, at forældre ikke selv skal begynde at eksperimentere med at 'pode' eller ligefrem fodre deres børn med afføring.

»Det er meget vigtigt at fortælle folk, at dette ikke er noget, de skal forsøge sig med på egen hånd. Prøverne (med mors afføring, red.) skal først undersøges for at være sikre og egnede,« siger seniorforfatter Willen de Vos fra University of Helsinki, der også har bidraget til det nye studie, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt skadelige mikrober i næsten 30 procent af afføringsprøverne, som derfor ikke kunne anvendes til forsøget.

De fandt endda et tilfælde af herpes og en prøve, der viste tegn på leverbetændelse.

Det er også vigtigt at bide mærke i, at studiet er et såkaldt 'pilot-studie' med et meget lavt antal forsøgspersoner og ingen kontrolgruppe.

Forskerne rekrutterede 17 mødre til studiet, og ud af dem gennemgik kun 7 behandlingen med deres børn.

Forskningen i kejsersnit og børns sundhed peger desuden stadig i flere retninger, skriver ScienceAlert.

Nogle store befolkningsstudier har ikke kunnet finde en forbindelse mellem kejsersnit og sygdomme som type 1-diabetes.

Men i marts fandt et dansk studie med tal fra 2,5 million fødsler en forbindelse mellem kejsersnit og inflammationssygdomme.

Spørger man mikrobiolog Maria Gloria Dominguez-Bello, der har læst det finske studie, er der dog ingen tvivl om, at afføring spiller en rolle for nyfødtes sundhed.

»Der er en grund til, at kropsåbningen til at have børn sidder ved siden af den anale kropsåbning i alle hvirveldyr, siger Maria Gloria Dominguez-Bello, der forsker ved Rutgers University i USA, til sciencemag.org ifølge Videnskab.dk.

»Dette er naturlig udvælgelse, og ikke tilfældigt. Og det er et klart budskab fra naturen, der siger til os: 'Vi vil have, at nyfødte bliver udsat for fæces'.«

