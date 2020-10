Kommer der flere sager frem om seksuelle krænkelser, så er det farvel og tak til overborgmester Frank Jensen (S).

Det er meldingen fra Carlo Søndergaard, der er kredsformand hos Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn sent søndag aften efter krisemøde på Københavns Rådhus.

»Jeg har lagt op til, at hvis der kommer flere sager af lignende karakter af dem, der nu er offentliggjort, så har jeg forventning om, at Frank enten selv går eller vi giver ham mistillid,« siger han til TV2 News.

Mødet var indkaldt af Frank Jensen, efter at der de seneste dage er kommet en række sager frem, hvor han anklages for krænkelser.

Senest har Cecilie Sværke Priess, der er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i København søndag fortalt i Jyllands-Posten, at hun har modtaget otte nye sager om personer, der har oplevet eller været vidner til krænkelser

På et pressemøde efter krisemødet erkendte Frank Jensen, at han var gået for langt.

»Jeg har brug for at se mine partifæller i øjnene og fortælle dem, at jeg er utrolig ked af, at jeg har krænket kvinder med min opførsel i forskellige sociale sammenhænge,« sagde Frank Jensen blandt andet på pressemødet.

Fra de andre partier er tilliden til Frank Jensen nu langt mindre end før krisemødet.

Både Enhedslisten, Venstre, De Radikale, De Konservative, SF, Alternativet, Dansk Folkeparti, Frie Grønne og løsgængeren Kåre Traberg Smidt vil nu have lavet en uvildig undersøgelse af Frank Jensens seksuelle krænkelser.

Både SF og EL mener, at Frank Jensen skal tage orlov, mens denne undersøgelse er i gang.

»Alle partier undtagen Socialdemokratiet kræver en uafhængig advokatundersøgelse af hele perioden fra 1. januar 2010 frem til i dag, og Enhedslisten kommer i hvertfald til at opfordre Frank Jensen til at søge om orlov, så længe den her undersøgelse pågår. Det gør vi, fordi vi simpelthen mener, at Frank Jensen er inhabil,« lød det efter krisemødet fra Karina Vestergård Madsen, der er gruppeformand hos Enhedslisten, til B.T.

Fra kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkillde fra Alternativet er kritikken endnu hårdere.

»Der er ingen tvivl om, at vi igen bare må konstatere, at Socialdemokratiet holder hånden under krænkere, og det er jeg modstander af,« siger hun til TV2 News.