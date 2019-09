»Jeg har løbet efter en bus. Jeg har også løbet efter øl. Ellers har jeg ikke løbet siden gymnasietiden, inden jeg for seks måneder siden tilmeldte mig Blovstrød Løvernes E-løbsprojekt. Jeg har aldrig troet, at jeg skulle blive eremitageløber.«

Sådan lyder det fra den 60-årige IT-projektleder Hans-Henrik Kjærgaard.

I starten af april var han én af de 80 begyndere i den nordsjællandske løbeklub, som skridt for skridt satte kursen mod Dyrehaven og Danmarks motionsløb nr. 1, Eremitageløbet, søndag 6. oktober.

Tre gange om ugen har han fulgt træningen på et af klubbens tre begynderhold. De fire lørdage i september har de løbet i Dyrehaven. Men det var første gang, Hans-Henrik Kjærgaard løb hele den 13,3 kilometer lange E-løbsdistance.

»At jeg om en uge kan kalde mig eremitageløber, kan jeg takke det sociale samvær og den særlige ånd, der er i Blovstrød Løverne,« siger han.

»Trænerne er meget motiverende, og uanset hvilket niveau man er på, er man aldrig alene, men bliver samlet op. Der er en hyggelig stemning, når vi er sammen omkring løb og de andre aktiviteter i klubben.«

Hans-Henrik Kjærgaard bakkes op af en anden begynder, teknisk designer Anette Burr, 57.

»Jeg var med i et par måneder i starten af sidste sæson, men min mand sagde, at det var sjovere at sidde og hygge sig på terrassen. Jeg lod mig lokke og stoppede med at løbe,« ler hun.

»I år sagde jeg til mig selv, at nu skal det være, så jeg startede i april. Det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg har oplevet, hvor meget det sociale samvær betyder. Jeg har et meget stillesiddende job, men nu er min kondition blevet så god, at jeg nok skal komme igennem mit første Eremitageløb. Jeg glæder mig. Det bliver en festdag.«

Den 51-årige lærer Jette Brund testede også for første gang hele E-løbsruten.

»Min mand har løbet Eremitageløbet flere gange, og jeg har tit tænkt på, at jeg også ville i gang. Endelig har jeg taget mig sammen. Jeg har nydt de seks måneder, vi stille og roligt har trænet os op til løbet, og det bliver spændende næste søndag med de mange tusinde løbere i skoven,« siger hun.

»En stor tak vil vores trænere. Uden dem ville jeg aldrig have klaret mere end fem kilometer.«

Blovstrød Løverne startede projektet med E-løbstræning – fra nul til 13,3 kilometer på seks måneder - i starten af 1980’erne på initiativ af klubbens stifter og mangeårige formand, Axel Nielsen.

Den driftige klub har produceret et par tusinde eremitageløbere gennem årene. Mere end nogen anden.

Ole Schjellerup startede som træner for 14 år siden og har de sidste seks år været cheftræner for begynderne.

»Vi har 13 trænere til begynderne og har forsøgt at skabe et klima, hvor alle føler sig trygge og kan lide at være. I sådan en trup opstår der hurtigt et socialt netværk og mange venskaber, som rækker ud over selve træningen,« siger han.

Også på eliteplan har Blovstrød Løverne markeret sig stærkt i Eremitageløbet. Carsten Jørgensen har vundet mændenes klasse ikke færre end seks gange, og kometen Anna Emilie Møller har løbsrekorden hos kvinderne.

»Mange af klubbens medlemmer jublede over Annas flotte danske rekord på 3.000 meter forhindring i fredags ved VM i Doha. Vi er stolte af Anna i klubben og krydser fingre for hende i VM-finalen på mandag,« siger Ole Schjellerup.

På grund af VM når Anna Emilie Møller ikke hjem til Eremitageløbet, men det er stadig muligt at tilmelde sig. Læs mere på elob.dk

Blovstrød Løvernes DNA

Blovstrød Løvernes træning bygger på et idégrundlag skabt af Axel Nielsen.

Det skal være seriøst, socialt og sjovt. De tre S’er.

Tålmodighed. Tålmodighed. Tålmodighed. De tre T’er.

Følg skemaet på køleskabet. Så gennemfører du garanteret Eremitageløbet.