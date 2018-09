Der kommer for få unge mennesker til den nordjyske by Løkken, hvilket medførte, at byens sidste diskotek lukkede i forrige sæson.

Efter 37 år med festglade mennesker måtte Bo Kristensen, der drev diskoteket Pakhuset, konstatere, at det ikke længere kunne betale sig af drive diskotek i Løkken.

Årsagen er, at der ikke længere er nok unge mennesker i byen. I stedet tiltrækker byen familier og ældre turister. Det skriver TV 2 Nord mandag.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at de unge er forsvundet. Det er en helt anden by, vi kigger ind i,« lyder det fra Bo Kristensen.

Det var især fra 1970'erne og til midten af 00'erne, at Løkken var en populær destination for unge mennesker, der var til fest og farver. De mange unge mennesker i nattelivet blev dog for meget for byens borgere. Det resulterede i en klage til politikerne i byen.

Ifølge Birte Andersen, tidligere borgmester i Løkken-Vrå Kommune, begyndte de unge at holde drukfester på gaden samtidig med, at de ødelagde inventar i byen. Derfor mener hun, at det var den rette beslutning at skrue ned for nattelivet.

Bo Kristensen mener dog, at politkerne gik for meget op i at lukke nattelivet.

»Der er altid en diskussion, hvor meget der skal strammes, og jeg synes, der blev strammet for hårdt op.«