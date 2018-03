Donor gav millionbeløb til Løkkefonden med et stort ønske om at få massiv pressedækning, især i form af et besøg fra statsministeren. Lars Løkke Rasmussen dukkede op med et tv-hold.

»Det er udtryk for dårlig dømmekraft,« advarer en politisk ekspert

Da den erhvervsdrivende fond Lauritzen Fonden havde doneret 1.3 mio. kr. til Løkkefondens projekter om afholde akademier for fagligt udfordrede drenge, skrev Løkkefondens fundraiser i august 2016 en e-mail til statsministeren om den nye donor.

'Vi håber, de er en fremtidig fast giver,' lød beskeden, hvorefter det blev forklaret, at Lauritzen Fonden havde ytret et meget stort ønske om massiv presseomtale - meget gerne med statsministeren. Derfor spurgte Løkkefonden, om statsministeren kunne deltage ved en åbningsceremoni af Løkkefondens akademi i Esbjerg.

Det fremgår af en mail fra Løkkefonden til Statsministeriet, som BT har fået aktindsigt i.

Lars Løkke Rasmussen imødekom ønsket. Som håbet blev Lauritzen Fonden også en fast giver. I 2017 donerede fonde, der bl.a. ejer rederiet J. Lauritzen A/S, 2.5 mio. kr. til ‘Løkkefonden Partnerskab’.

De nye oplysninger strider imod statsministerens tidligere forklaringer om, at man ikke kan købe sig adgang til ham. Det slog han fast på et samråd 31. januar om hans relationer til storfiskere, der donerer penge til Løkkefonden. Og han har gentagne gange understreget, at der er en klar skillelinje mellem privatpersonen Løkke og statsminister Løkke, når det drejer sig om Løkkefonden.

»Det har ikke noget at gøre med mit almindelige politiske virke,« slog Løkke fast så sent som 20. marts.

BT kan nu afdække, at han netop optræder i sit almindelige politiske virke som statsminister i forbindelse med Løkkefonden og dens donorer.

Esbjerg Kommune hyrede i 2016 Løkkefonden til starte Esbjerg DrengeAkademi, hvor fagligt udfordrede drenge kunne få undervisning. Ud over kommunens betaling på over 500.000 kr., spyttede den erhvervsdrivende fond Lauritzen Fonden 515.000 kr. i projektet.

Det skrev Løkkefondens medarbejder til statsministerens assistent og tilføjede, at Lauritzen Fonden desuden havde givet 800.000 kr. til Løkkefondens årlige skolelejr ved navn DrengeAkademiet 2016.

Lauritzen Fonden - der blandt andet driver rederiet J. Lauritzen A/S - havde dog et stort ønske i forbindelse med deres donation, fremgår det af e-mailen.

'Et af deres fokusområder er Esbjerg, så de har ytret et meget stort ønske om massiv pressedækning og meget gerne med statsministeren. Vil du sende en føler ud, om det kan lade sig gøre, at han er med ved åbningsceremonien den 13. marts, 2017?'.

Onsdag 13. marts trillede statsministerens sorte BMW ind på det nyoprettede akademi i Esbjerg ved Rendbjerg Feriekoloni. Ud af bilen trådte statsminister Lars Løkke Rasmussen sammen med sin skatteyderbetalte spindoktor Jacob Bruun Christensen.

Med sig havde Løkke også et tv-hold fra DR, der fulgte i hælene på Løkke for at optage programmet ‘Indefra med Anders Agger - Statsminister’.

I et klasseværelse fyldt med elever og den lokale presse blev Lars Løkke Rasmussen præsenteret som statsminister, før han holdt tale og klippede en snor over for at markere åbningen.

‘Statsminister åbnede drengeakademi’ lød overskriften efterfølgende i avisen JydskeVestkysten, hvor man også kunne læse, at Lauritzen Fonden fik opfyldt sit ønske om presseomtale.

'Lauritzen Fonden har bidraget med økonomisk støtte og samarbejdsvilje til DrengeAkademiet, og formanden for Lauritzen Fonden, Jens Ditlev Lauritzen, deltager i åbningen af campen,' skrev JydskeVestkysten.

Ifølge professor i statskundskab ved Syddansk Universitet er sagen et klart eksempel på, at man kan købe sig adgang til statsministeren via Løkkefonden, siger han.

»Det er et problem, at en statsminister lader sig spænde for den vogn. Der er ikke nogen tvivl om, at man her kan købe sig politisk opmærksomhed, og det skal man ikke kunne. Så det er en fejlbedømmelse af situationen, at han stiller op,« mener Kurt Klaudi Klausen.

»Han blander Løkkefonden og sine egne interesser sammen. Det viser et billede af en mand med en anløben moral og en dårlig dømmekraft,« siger Kurt Klaudi Klausen.

Lars Løkke Rasmussen stiftede Løkkefonden i 2012, men overlod posten som formand til sin kone, da han blev statsminister i 2015.

Selv om han i dag siger, at Løkkefonden ikke har sammenhæng med hans politiske virke, har Løkke en klar interesse i at give fonden en hjælpende hånd i rollen som statsminister, påpeger Roger Buch, chefforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Løkke bruger helt åbenlyst den her fond i sit politiske virke til at markedsføre sig selv på, bl.a. i sine nytårstaler. Så Løkke har en klar politisk interesse i, at Løkkefonden bliver en succes, fordi det smitter af på ham. Og hvis han ikke dukker op efter sådan et ønske fra en privat donor, kan det være, at donoren ikke er så gavmild næste gang,« siger Roger Buch, og tilføjer:

»Samtidig må man gå ud fra, at Løkkefonden har en klar konkurrencefordel, når dens donorer kan få presseomtale med statsministeren.«

Direktøren for Løkkefonden, Frederik Meyer, skriver i en mail til BT:

”DrengeAkademiet i Esbjerg blev sammen med Esbjerg Kommune afviklet succesfuldt, og vi er glade og stolte over at kunne være med til at hjælpe 34 udfordrede drenge med at få et fagligt løft. Vi anser det som helt naturligt, at Løkkefondens stifter inviteres med, når et nyt akademi åbner. På samme måde som han har besøgt vores øvrige akademi-deltagere på Løkkefondens DrengeAkademi og på KøbenhavnerAkademiet.”

Lars Løkke Rasmussen er ikke vendt tilbage på BTs henvendelser.