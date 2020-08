Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen er røget i totterne på hinanden. Uenigheden går på, hvad der skal være Venstres overordnede politiske strategi.

Balladen er udløst af den bog, som Løkke udgiver mandag, og som B.T. har haft lejlighed til at læse.

Samtidig giver Venstres nuværende ledelse nu for første gang Løkke tilbage med grovfilen. Det sker med en syrlig bemærkning om, at den tidligere formand tilsyneladende har svært ved at slippe magten.

Kimen er lagt til et dramatisk opgør for åbent tæppe.

Konkret er Løkke og Ellemann blandt andet uenige om, hvorvidt de Radikale kan bruges til at skaffe Venstre magten tilbage.

I sidste uge afviste Ellemann fuldstændig, at det er en mulighed. Det skete efter partiets sommergruppemøde i Sønderborg.

Til B.T. siger Løkke nu, at han er 'trist' over den udmelding.

»Den melding, der kom i fredags, matcher jo ikke det, jeg står for.«

Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen foran Christian XI's Palæ.

I sin bog konkluderer Løkke, at et samarbejde mellem Venstre og De Radikale er en uomgængelig mellemstation på vejen mod at generobre magten. Han kalder det en »umulig opgave at berede vejen for Venstres genindtagelse af Statsministeriet ved at basere sig snævert på blå blok«. Over for B.T. uddyber den tidligere statsminister pointen:

»Blå blok er for fragmenteret. Den politiske fællesmængde er for let, og der er udsigt til for meget stemmespild. Det har jeg ment længe, og det mener jeg fortsat. Og derfor er jeg selvfølgelig trist over den dér melding sidste fredag.«

Det er ikke første gang, at Lars Løkke Rasmussen offentligt har demonstreret, at han lægger et helt andet snit end sin efterfølger. I forhold til hele diskussionen af corona-håndteringen har han været eksponent for en væsentlig mere kritisk tilgang til regeringens politik end den, som Ellemann har stået for. Og lørdag stod det også klart, at Ellemann - i diametral modsætning til Løkke - ønsker at bevare regionerne.

Jakob Ellemann-Jensen har ikke ønsket at kommentere betragtningerne i Løkkes nye bog, men det vil Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, til gengæld gerne. Hun understreger, at Ellemanns linje i forhold til De Radikale ligger fast. Og så siger hun:

Næstformand Sophie Løhde

»Det er altid svært at give slip som statsminister og formand, og jeg tror, at man skal se Lars' udtalelser i den sammenhæng.«

Den bemærkning vil Løkke gerne give igen på.

Over for B.T. erkender han, at det kan være svært at slippe politik.

»Men,« tilføjer han, »det behøver man jo heller ikke at gøre.«