Troels Mylenberg, politisk redaktør på TV2, er ugens gæstevært hos Henrik Qvortrup i denne uges udgave af B.T.s nye mediemagasin Q&CO.

Vi taler om Sofie Lindes tale fra årets Zulu Comedy Galla og får besøg af de to tv-værter Nynne Bjerre Christensen og Adam Holm til en debat om, hvorvidt Sofie Lindes sag skader eller gavner MeToo-debatten i Danmark.

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup har set sig sur på DR Ultra-programmet Ultra Smider Tøjet, fordi programmets seere bliver præsenteret for en masse nøgne mennesker og derfor også en masse tissemænd. Vi spørger, hvorfor det er et problem.

Derudover følger vi op på sidste uges historie om Radio Louds lave lyttertal, der fik folketingsmedlem for Socialdemokratiet Lars Aslan til at afvise at stille op, og så taler vi med debatredaktør på Politiken Magnus Barsøe om, om journalister må skrive og sige deres mening på sociale medier.