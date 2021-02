Ugens gæstevært er Tine Gøtzsche, tv-vært på DR og formand for Cavling-komiteen.

DR bragte mandag aften en dokumentar om Christian Kjær, der siden har delt vandene. Vi har besøg af den politiske kommentator Lars Trier Mogensen, der mener, at dokumentaren udnytter Christian Kjærs sårbare situation, hvor han er blevet konstateret med parkinsons og er på vej til at flytte ud af landet. Vi får også besøg af dokumentarens producer, Ulrik E. E. Gutt-Nielsen, der forsvarer sin film.

Bagefter kritiserer AGF’s kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, B.T.s dækning af Superligaen, som han mener, svækker avisens troværdighed. Han mener, at B.T.s rubrikker er misvisende og såkaldt clickbait. Vi spørger B.T.s sportschef, Søren Hanghøj, om Søren Højlund Carlsen har ret.

Vi taler også med musikeren Jesper Dahl bedre kendt som Jokeren. Han mener, at DR spiller for lidt rap og hiphop, og at de har svigtet hans generation af musikere, der ikke, ifølge ham, længere får chancen for at spille deres nye musik i radioen.

Til sidst taler vi med Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Schouby om MeToo. Schouby er blevet kritiseret for at være for hård overfor MeToo-bevægelsen. Flere redaktionelle medarbejdere siger til Journalisten, at de mange mandlige chefer hos Jysk Fynske Medier ikke har opdaget, at tiden har ændret sig.