Ugens gæstevært er meningsdanner og tidligere udviklings-, integrations-, forsknings- og justitsminister Søren Pind.

Politiken og Berlingske har i denne uge begge interviewet en 30-årig etnisk dansk murersvend, der sidder fængslet i Syrien for sine gerninger i Islamisk Stats selverklærede kalifat. Manden er far til en af de 19 børn med danske rødder, der ikke har udsigt til at komme til Danmark.

Vi taler med Berlingskes journalist Carolina Kamil og Politikens chefredaktør, Christian Jensen, om, hvordan og hvorfor de to aviser har dækket mandens sag forskelligt.

Vi får også besøg af Euromans chefredaktør, Kristoffer Dahy Ernst, der netop er indtrådt i bestyrelsen i selskabet Carrington ApS, der driver tøjmærket Wood Wood. Vi spørger Dahy Ernst, hvordan han håndterer den interessekonflikt.

Til sidst taler vi med Klavs Bundgaard fra R8dio om en speget sag, der involverer kanalens nyhedschef, Rasmus Bruun, og en tur til Seychellerne.