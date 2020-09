Henrik Qvortrup byder i denne uge studievært på TV2 Cecilie Beck velkommen som gæstevært i Q&CO. Sammen skal de blandt andet diskutere de aktuelle sager om sexchikane på TV2 og DR. Kommer der til at rulle hoveder blandet mediecheferne?

Vi spiller blandt andet et interview med journalisten Shani Pedersen, der er en af ti tidligere praktikanter på DR, der har skrevet et brev til ledelsen om deres oplevelser med krænkende oplevelser hos hele Danmarks public service-medie. Og så taler vi med journalisten Annegrethe Felter Rasmussen, der mener, at MeToo-diskussionen har stået på i længere tid, end den har kørt i medierne.

Vi har også talt med den tidligere Soap-sangerinde og nuværende influencer Saszeline Dreyer - tidligere Saseline Sørensen, der har fået lukket sin Instagram-profil, fordi hun har delt kontroversielle corona-teorier. Hun er med på en telefon sammen med Martin Ruby, der er politisk chef for Facebook i Norden.

Kaj og Andrea gør inden længe comeback hos Danmarks Radio. Vi taler med Morten Skov Hansen, der er kanalredaktør på DR Ramasjang, om, hvordan de to gamle bamser skal kunne konkurrere med hele Disneys bagkatalog, der i denne uge har fået sin egen streamingtjeneste i Danmark.