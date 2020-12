Henrik Qvortrup har i dag besøg af TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholdt i mediemagasinet 'Q&CO'.

Tantholdt har for nylig udgivet bogen 'Det vi så', der er en samling af fotografier fra korrespondentens mange rejser til verdens brændpunkter.

Qvortrup har i denne uge selv fået en tur i mediemøllen efter et spørgsmål under mandagens pressemøde, hvor regeringen lukkede store dele af landet ned. Her spurgte han ind til Mette Frederiksens stabschefs involvering i aflivningen af mink, og det spørgsmål gav ham en hård medfart på de sociale medier.

Derfor overtager chefredaktøren på Kontrast, Mikkel Andersson, for en kort stund værtsstolen, når den står på debat mellem Qvortrup og den tidligere formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo, der mener, at Henrik Qvortrup fjernede fokus fra coronakrisen.

Til sidst får vi besøg af Socialdemokratiets medieordfører, Kasper Sand Kjær, og Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen. De skal diskutere Mette Frederiksens kommunikation, der i stigende grad foregår på Facebook, fordi medierne, ifølge hende, ikke har så mange abonnenter mere.