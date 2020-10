Ugens gæst i Q&CO er Samira Nawa, der udover at være ligestillingsordfører for de Radikale for nyligt har gjort sig bemærket med sine udtalelser om, at hendes parti ikke ville have givet udenrigsminister Jeppe Kofod en ministerpost på grund af en sag fra 2008, hvor han som 34-årig havde sex med en 15-årig ungdomspolitiker.

Vi tager endnu en MeToo-debat, og i denne uge står den mellem Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard, og Marianne Stidsen, der er lektor på Københavns Universitet.

Derudover over taler vi med tre nye mediechefer. Først den nye chefredaktør på det socialdemokratiske PioPio, Niels Jespersen, der er kommet i vælten, fordi han har forsøgt at ansætte en skribent uden løn.

Bagefter taler vi med den nye chefredaktør på Euroman, Kristoffer Dahy Ernst, om, hvad han vil med det gamle magasin, og hvad han vil ændre i forhold til de fire andre chefredaktører, der har siddet i hans nye stol over de sidste syv år.

Til sidst taler vi med Martin Juncher, der har startet det danske medie Free Observer, der vil servere en alternativ dækning af corona-krisen. Men hvordan gør man det uden at være mikrofonholder for sølvpapirshatte? Det og meget mere spørger Henrik Qvortrup om i denne uges udgave af Q&CO.