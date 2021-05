Dagens gæstevært er tidligere studievært på Radio24syv og journalist på Ekstra Bladet Maya Tekeli

Henrik Sass Larsens datter, Nynne Sass Larsen, skrev søndag en kronik i Jyllands-Posten, hvor hun langede ud efter B.T. og Ekstra Bladet, som hun mente havde hængt hendes far og familie ud.

Vi spørger Marie Brixtofte, der er datter af Peter Brixtofte, hvordan det føles, når ens forælder står midt i en shitstorm. Vi taler også med Politikens Mads Zacho Teglskov, der afviste at bringe kronikken, da den ikke bestod et faktatjek. Og så taler vi med de Konservatives Rasmus Jarlov, der mener, at Ekstra Bladet og B.T. er i deres fulde ret til at kritisere magthaverne, selvom de har børn.

Helle Thorning-Schmidt fik i weekenden en undskyldning af Ekstra Bladets chefredaktører, fordi en af avisens journalister kaldte hende en »bordellomor« i forbindelse med en reportage fra Zulu Awards. Vi spørger Thorning-Schmidt, hvorfor det indslag krævede en undskyldning.

Og så taler vi med professor Jens Lundgren, der trækker sig fra coronadebatten. Han mener, at der nu er så meget styr på pandemien, at der ikke længere er brug for hans holdninger.