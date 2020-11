Ugens gæstevært i Q&CO er tidligere finansminister og nuværende chefredaktør på Dagbladet Børsen, Bjarne Corydon.

TV-værter er i stigende grad begyndt at researche for åben mikrofon, de interviewer hinanden, og med undtagelse af Ulla Terkelsen analyserer de alt for meget på emner, de ikke er eksperter i. Det mener den erfarne DR-journalist Mogens Rubinstein, der kommer forbi Q&CO.

Vi spørger en anden rutineret DR-journalist, Jens Ringberg, om han er enig. Han har været med til at dække de mange corona-pressemøder siden foråret.

Keld Reinicke, bestyrelsesformand hos Drive Studios, er på besøg for at fortælle om TikToks fremtid, som ifølge ham ser meget lovende ud.

Og så var det også i denne uge, at EU-domstolen gav Viasat medhold i, at TV 2 skal betale et indtil videre ukendt beløb tilbage til staten. Beløbet kan vise sig at være så højt som 1,75 milliarder kroner. Har TV 2 så mange penge? Og hvad vil Viasat gøre, hvis den danske stat vil hjælpe TV 2 med at betale den store bøde? Det spørger vi direktør i Viasat, Kim Poder, om.