MeToo-bølgen har de seneste uger skyllet ind over dansk politik og kostet Frank Jensen, Morten Østergaard og Orla Østerbye deres politiske poster, så i denne uge spørger vi i Q&CO, om medierne er for hurtige til at bringe MeToo-historier.

Det mener den tidligere Venstre-minister Birthe Rønn Hornbech og Berlingskes samfundsredaktør, Bent Winther, som vi taler med. Vi forelægger deres kritik for chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, Politikens chefredaktør, Christian Jensen og Jyllands-Posten chefredaktør, Jacob Nybroe.

Ugens gæstevært er ekspert i amerikansk politik og vært på podcasten Kampagnesporet David Trads. Derfor taler vi også om, hvordan danske medier portrætterer den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans vælgere. Folketingsmedlem for Konservative Rasmus Jarlov mener, at den danske dækning er “ringe og skæv.”