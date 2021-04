Ugens gæstevært er studievært på TV 2 News og tidligere kanalchef for P1 Thomas Buch-Andersen.

DRs højtprofilerede EU-korrespondent Ole Ryborg spillede en dobbeltrolle i den såkaldte Meld og Feld-skandale i 2016. Vi taler med DRs nyhedschef, Thomas Falbe, og det tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti Anders Vistisen om den sag.

Den danske film 'Druk' vandt natten til mandag en Oscar for bedste udenlandske film, og Vinterberg havde knap fået statuetten i hånden, før de danske journalister havde fundet klaphatten frem. Vi debatterer, om det er i orden, at journalister jubler over dansk succes med P1-værten Per Lysholt og TV 2-journalisten Jesper Steinmetz.

TV 2 viste i denne uge et afsnit af serien 'Bramfri' med iværksætteren Ilse Jacobsen. Udsendelsen med gummistøvledronningen er faldet Berlingskes journalist Simon Bendtsen for brystet. Berlingske skrev i 2018 et kritisk portræt af Ilse Jacobsen, som han ikke mener, at TV 2 konfronterer hende nok med. Vi spørger begge parter.