Ugens gæstevært i Q&CO er Johannes Langkilde, der er vært på TV Avisen og på 'Fællessang – hver for sig' på DR.

DRs satireprogram 'Tæt på sandheden' bragte i weekenden et indslag, hvor man benyttede såkaldt deep fake-teknologi, hvilket vil sige, at man lægger et andet ansigt hen over en skuespillers ansigt ved hjælp af teknologi.

To skuespillere, der spillede Mette Frederiksen og Dan Jørgensen ved hjælp af teknologien, har fået journalist Kristian Lindberg fra Berlingske op af stolen. Han kalder den teknologi, der er brugt i indslaget, for »hæslig og uetisk«, og han mener, at DR ikke skal lægge platform til den slags. Vi spørger programmets vært, Jonatan Spang, om, hvorfor man valgte at bruge deep fake-teknologi.

Derefter taler vi med to nybagte chefredaktører. Marchen Neel Gjertsen er ny chefredaktør på Jyllands-Posten, og Ask Rostrup er ny chefredaktør på TV 2 News. Vi spørger, hvad de vil ændre i deres nye stillinger.

Til sidst får vi besøg af chefredaktøren på Journalisten, Christian Lindhardt, og Kasper Krogh, der er redaktionschef på Berlingske, til en diskussion om, hvor meget det vil koste at teste alle danskere to gange om ugen i et år. Berlingske skrev, at det kunne koste 100 milliarder kroner, og det tal er siden blevet brugt af oppositionen. Men kan regnestykket overhovedet stilles op på den måde? Det spørger vi dem begge om.