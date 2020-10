Paula Larrain er dagens gæst i Q&CO, og hun skal blandt andet debattere MeToo med Berlingskes samfundsredaktør, Bent Winther. TV- og radioværten mener, at de danske mediers dækning er med til at ødelægge sagen for de kvinder, der står frem.

Bagefter taler vi med to af deltagerne i den nye sæson af Ex On The Beach, Sidsel Borg og Asbjørn Nielsen. Programmet har premiere på søndag, og det bliver femte sæson af den populære realityserie på tre år. Denne gang er der kun deltagere med, der har været med i tidligere sæsoner af programmet.

Tidligere på året lavede Dansk Sprognævn et forskningsprojekt om programmet, fordi de unge medvirkende taler et helt andet dansk, end det man kender fra retskrivningsordbøgerne. Det hører vi et par eksempler fra.

Til sidst er Naser Khader i studiet. Han vil sammen med flere andre danske politikere indskrænke det sociale medie Jodel, der har flydt over med kontroversielle rygter om danske kendte de sidste måneder. Brugerne på Jodel er anonyme, og de danske politikere mener ikke, at den nuværende lov på området er tidssvarende.