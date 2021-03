Ugens gæstevært er kommunikationsrådgiveren Benjamin Rud Elberth, der er ekspert i sociale medier og politisk kommunikation.

Foredragsbureauet Athenas vil ikke arrangere foredrag med Jes Dorph-Petersen, fordi den tidligere tv-vært ville holde foredrag om sine oplevelser med MeToo-bevægelsen. Det har fået fotografen Jan Grarup til at afbryde sit samarbejde med bureauet, fordi han mener, at de bøjer sig for folkedomstolen. Vi debatterer sagen med Grarup og med debattør Camilla Søe.

'Deadline's deadline er nået. Programmet er for politisk korrekt og agerer varmestue for de krænkelsesparate, mener debattør Jonas Blüdnikow i Kristeligt Dagblad. Vi tager debatten med Blüdnikow og den tidligere 'Deadline'-vært Adam Holm.

Vi får også besøg af Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, der er utilfreds med en historie i Berlingske, der blandt andet handler om kulturminister Joy Mogensens boligindretning. Vi tager debatten med ham og med artiklens forfatter, Søren Jacobsen Damm.

Morten Dahlin, der er folketingsmedlem for Venstre, mener, at DR Nyheders Instagram-profil reklamerer for meget for de røde partier. Vi diskuterer sagen med ham og DR-chefen Thomas Falbe.