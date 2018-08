Dårlig søvn kan muligvis lede til overvægt og skade kroppens muskelmasse. Det peger resultaterne fra et lille svensk studie fra Uppsala Universitet i hvert fald på, skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet, der er publiceret i tidsskriftet Science Advances, bygger på data fra 15 sunde frivillige, som blev undersøgt over 2 omgange:

Den ene gang efter en normal nats søvn.

Den anden gang efter en søvnløs nat.

Forskerne tog begge gange prøver af de frivilliges fedt- og muskelvæv samt deres blod.

Resultaterne pegede blandt andet på, at en nat uden søvn havde en betydelig effekt på fedtvævet, der i højere grad optog fedtstoffer og 'formerede' sig.

Derudover pegede målingerne på, at dårlig søvn gav et fald af strukturelle proteiner i musklerne, som er de proteiner, der vedligeholder og skaber ny muskelmasse.

Sidst, men ikke mindst, kunne forskerne måle en forhøjet risiko for diabetes 2 i kroppen efter dårlig søvn.

De tre effekter kan tilsammen lede til overvægt.

Hovedforfatteren bag studiet, Jonathan Cedernaes, der forsker i døgnrytmer ved Uppsala Universitet, fortæller til the Guardian, at motion og en god diæt muligvis kan modvirke disse symptomer.

Han tilføjer, at det kræver mere forskning på området for at fastslå, om dårlig og manglende søvn kan have samme effekter på kroppen på længere sigt.

Artiklen er bragt i samrarbejde med Videnskab.dk