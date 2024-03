Det er en bekymret ligestillingsminister, der er at finde i telefonrøret.

B.T. har onsdag og torsdag løftet sløret for, hvad der med ligestillingsminister Marie Bjerres øjne er nogle »chokerende« tal.

Hver syvende danske dreng i 8. klasse er enig i, at »kvinder skal holde sig ude af politik.«

Næsten hver femte dreng er enig i, at mænd har mere ret til arbejde end kvinder, hvis der ikke er mange ledige job.

Og hver fjerde dreng mener desuden, at mænd er bedre kvalificerede til at være politiske ledere end kvinder.

»Jeg synes, det er rystende, at så stor en andel af de unge drenge udtrykker nogle meget ekstreme holdninger,« siger Marie Bjerre.

Venstre-ministeren spekulerer i, hvilken gruppe drenge der slår bekymrende ud i målingen.

»Jeg ved jo ikke, hvem det er, der svarer sådan. Men det lyder som nogle holdninger, der er groet i Mellemøsten – eller i hvert fald nogle meget gammeldags holdninger,« siger hun.

Tallene stammer fra en stor undersøgelse ved navn ICCS 2022 og bygger på svar fra 4.769 danske piger og drenge fra 8. klasse.

Undersøgelsen viser, at der er meget stor forskel på de danske teenagepigers og teenagedrenges opbakning til ligestilling.

Ifølge lektor Jonas Lieberkind fra Aarhus Universitet, der har været med til at lave undersøgelsen, kan resultatet ikke forklares med etnicitet.

»Hvis du har en anden etnisk herkomst, er der generelt en lidt større sandsynlighed for, at du i mindre grad vil gå ind for ligestilling, men det forklarer ikke forskellen mellem piger og drenges holdninger, som er blevet større,« forklarer Jonas Lieberkind.

Han fortæller, at der er mange faktorer, der kan give udfald i en sådan undersøgelse. Heriblandt socioøkonomisk baggrund; hvor du kommer fra i landet; og hvor meget du generelt ved om samfundsforhold.

Marie Bjerre er dybt chokeret over tallene.

I et debatindlæg i Politiken fra januar skriver en gruppe af museumsinspektører og historikere fra Arbejdermuseet om deres oplevelse med at undervise unge drenge om ligestilling.

»Drengene har fået nok af at diskutere ligestilling. Både hvad gælder emner som ligeløn, barsel og #metoo, men også køn i en bredere forståelse,« skriver de blandt andet.

Marie Bjerre, hvis drengene er trætte af at snakke om ligestilling, hvordan skal man så komme problemet til livs?

»Problemerne er der jo stadig – både for mænd og kvinder. Dem bliver vi jo nødt til at blive ved med at italesætte, også selvom drengene ikke gider høre på det. Løsningen er jo at gøre kagen større, der skal være flere måder af være mand og kvinde på. Det skal vi snakke meget mere om.«

På trods af den i Marie Bjerres øjne ildevarslende tendens er hun glad for, at der stadig er en bred opbakning til ligestilling.

»Lang de fleste unge drenge – også dem jeg møder – bakker op om ligestilling, men det ændrer ikke på, at jeg er dybt rystet over, at så ekstreme holdninger er repræsenteret,« siger hun.

Selvom de danske drenge i 8. klasse går meget mindre ind for ligestilling end de jævnaldrende danske piger, så bakker de danske drenge mere op om ligestilling end den gennemsnitlige europæiske dreng, viser undersøgelsen også.

