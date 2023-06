Vi frygter en altødelæggende krig og klimaforandringer. Vi er bange for endnu en dødbringende pandemi.

Men faktisk bør vi frygte det nye dyr i åbenbaringen, kunstig intelligens, lige så meget.

Det mener en række eksperter, som i en fælles udtalelse advarer om, at kunstig intelligens kan føre til udryddelse af menneskeheden på linje med en atomkrig eller sygdomme.

Det skriver CNN.

Og det er mennesker, der ved, hvad de taler om, der nu løfter pegefingeren.

De mere end 350 topchefer, forskere og videnskabsfolk bag erklæringen kommer fra selskaber som OpenIA, Google DeepMind og Anthropic.

De opfordrer til, at politikere og myndigheder bør være lige så opmærksomme på faren fra AI (kunstig intelligens, red.).

»At mindske risikoen for udryddelse som følge af kunstig intelligens bør være en global prioritet på linje med andre samfundsmæssige risici som pandemier og atomkrig,« skriver eksperterne i advarslen, som organisationen Centre for AI Safety har offentliggjort.

En af eksperterne er Sam Altman fra OpenAI, som står bag chatrobotten ChatGPT.

Derudover kan nævnes Demis Hassabis fra Googles forskningslaboratorium Google DeepMind, Dario Amodei fra Anthropic, der udvikler kunstig intelligens, samt softwaregiganten Microsofts teknologidirektør, Kevin Scott.

Frygten er blandt andet, at den moderne teknologi kan bruges til at eksempelvis at fremstille kemiske våben, destabilisere samfund og generelt sprede misinformation.