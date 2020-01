Det går godt for liebhaveriet i Danmark.

Siden 2014 er antallet af ejendomme, der er solgt for 10 millioner kroner eller mere nemlig fordoblet. Det viser tal fra Boliga.dk.

I 2019 var der således mere end 360* boligkøbere, der havde de nødvendige ressourcer til at hive et skyhøjt beløb op af lommen til et nyt hjem. Mens der for fem år siden blot blev handlet 178 huse i samme prisklasse, hvilket altså betyder, at antallet af de ekstremt dyre handler er mere en fordoblet på bare fem år.

Det er der en klar grund til, hvis man spørger Henrik Hauthorn Jensen, der er boligmarkedsanalytiker hos mæglerkæden Home.

- Helt generelt har de danske husholdninger meget stor tillid til deres egen økonomi og livssituation i forhold til tidligere. Det skyldes øget velstand med stigende lønninger, større friværdier og den historisk lave rente, siger han til Boliga.dk.

Liebhaverenklave

Langt størstedelen af de meget dyre hussalg finder ikke overraskende sted i og omkring København: Faktisk er godt 70 procent af de store hushandler på 10 millioner kroner eller mere endnu lavet i hovedstadsområdet.

I toppen ligger den mondæne forstadskommune Gentofte, hvor der i 2019 blev indgået 160 af de superdyre handler.

Den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris i Gentofte Kommune ligger da også på den anden side af 52.000 kroner: Det svarer til, at du i gennemsnit skal give 7,8 millioner kroner for et hus på 150 kvadratmeter.

Efter Gentofte er Rudersdal med 36 af de store handler den næste kommune på listen. Her koster en huskvadratmeter omkring 35.500 kroner - og dermed kan du altså købe dig en villa - som før - på 150 kvadratmeter for 5.325.000 kroner.

Steder som København, Frederiksberg og Aarhus Kommune tæller også en større mængde af de helt dyre handler. Her er der nemlig blevet solgt mellem 20 og 30 huse for 10 millioner kroner eller mere.

Optur efter krisen

Før finanskrisen, hvor boligboblen bristede, levede liebhaveriet i bedste velgående.

Tilbage i 2007 var der således 236 huse, som skiftede ejere for 10 millioner kroner eller derover, men allerede året efter dalede det tal til 194 handler.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Det absolutte lavpunkt for de kæmpestore liebhaver-handler blev nået i 2012, hvor der på landsplan kun blev solgt 126 huse til de store millionbeløb.

Siden da er kurven dog kun gået en vej, og det er op; i dag bliver der således solgt næsten tre gange så mange af de superdyre villaer i forhold til det laveste punkt for otte år siden.

*Boliga har opgjort den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på landets huse samt antallet af villaer og rækkehuse, der er solgt til mindst 10 millioner kroner hvert år. Der tagets forbehold for behandlingstiden af tinglysningen.