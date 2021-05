Hvis du jævnligt besøger streamingplatformen Twitch, er du sikkert stødt på dem.

Kvinder iført bikini, der sidder på badedyr af alle former i et oppusteligt badebassin, mens de streamer.

Trenden, der hedder 'hot tub meta', er blomstret op den seneste tid, og har ikke blot trukket mange seere til sig, men også rejst en masse debat.

For selvom grænserne for hvad platformen efterhånden benyttes til er vasket ud med tiden, mener nogle, at den nyeste trend alligevel er over grænsen.

Does this war have any end in sight?..

Twitch var i sin tid tiltænkt at være en platform for folk, der ønskede at streame deres spil over nettet, så andre kunne følge med. Med tiden har platformen dog udviklet sig til at være meget mere end bare det.

Platformen, der har millioner af daglige brugere, har mange forskellige kategorier. En af dem er 'bare chat', som er en kategori, hvor streamerne typisk bare konverserer med sine følgere.

Og det er i denne kategori, at nogle kontroversielle trends med årene er dukket op, herunder 'hot tub meta'. Trenden kritiseres for at være seksualiserende, hvor kvinderne har til hensigt at tjene penge på det faktum, at de er letpåklædte.

Og det er på en platform, hvor en stor del af publikummet er meget ungt. Man skal blot være 13 år for at lave en bruger, men det er slet ikke nødvendigt med en bruger, for at kunne se indholdet.

Derfor anslås det også, at en pæn andel af brugerne er under 13 år. Og de eksponeres for denne slags uden indhold uden nogen form for filter.

Mange streamere tager derfor nu afstand fra trenden:

»For at være ærlig, så er denne hot tub meta-trend uden tvivl det mest patetiske vi har set på Twitch i evigheder. Sikke en ærgerlig virkelighed. Please fjern dette skrald fra forsiden,« skriver streameren 'xQc' på sin Twitter.

Streameren 'Diego' kalder det for ødelæggende for platformen.

Andre streamere har i stedet valgt at gøre grin med konceptet. Ninja, en af verdens mest populære streamere, forsøgte efter bedste overbevisning at efterligne en af de såkaldte hot tub streamers.

Trenden er de seneste måneder vokset, og mens folkene bag platformen længe har været tavse, kunne de i sidste uge ikke længere undlade at adressere elefanten i rummet.

»Vi holder nøje øje med streamerne. Vores retningslinjer tillader, at man ifører sig en badedragt i en passende kontekst, og det må oppustelige badebassiner siges at være,« sagde Twitch' chef for den kreative udviklingsafdeling, Marcus Graham, under et livestream, og fortsatte:

»Hvad der ikke har ændret sig, er at indhold, der er seksualiseret og kun er for et voksent publikum, ikke tolereres på vores platform. Vi handler på det, når den slags indhold rapporteres.«

Men indtil videre er disse 'hot tub streams' altså ikke blevet lagt i graven.

Og selvom streameren 'Indiefoxxx' flere gange er blevet banned midlertidigt for at bryde reglerne, så kan kvinderne altså fortsætte med at streame ufortrødent i badetøj i et badebassin.