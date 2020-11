Borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard har svært ved at finde ud af, hvordan hun skal reagere.

»Jeg ved simpelthen ikke, hvilke ord man skal bruge: Ud over at jeg bliver rørt og glad. Det varmer fuldstændigt og aldeles, og det giver energi til at arbejde videre med det her,« siger hun.

For tidligere på ugen kom et bud med en buket blomster til kommunekontoret i Thisted.

'Kære alle. Op med humøret. Vi tænker på jer,' stod der kort og godt på det lille vedlagte kort. Afsenderen var Leif Andresen fra Greve – ham vender vi tilbage til.

Sådan ser buketten fra Leif Andresen til Thisted Kommune ud.

»Jeg bliver så rørt over, at der er nogen i den anden ende af landet, der har tænkt den tanke at sende en buket med en hilsen og opbakning til det, vi står igennem i de syv kommuner lige nu. Jeg synes, at det er så fantastisk,« siger Ulla Vestergaard til B.T.

For historien stopper nemlig ikke i Thisted Kommune.

Det har nemlig vist sig, at hele syv kommuner i Nordjylland har modtaget en buket blomster og et kort fra Leif Andresen. Helt præcist de syv kommuner, der netop er blevet underlagt stramme coronarestriktioner på grund af smittefaren fra minkbesætningerne i området: Frederikshavn, Vesthimmerland, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Læsø og altså Thisted.

Det kunne borgmesteren i Frederikshavn, Birgit Stenbak Hansen, afsløre, da hun på Facebook viste buket og kort frem.

'Sådan noget tæller også i denne tid,' skrev hun og fortalte desuden, at hun havde været i kontakt med Leif Andresen. Se hele borgmesterens opslag nederst i artiklen.

Og så tager vi turen de omkring 300 kilometer mod sydøst, hvor B.T. fanger Leif Andresen derhjemme.

Her er den 73-årige mand glad for, at der er blevet sat pris på de buketter, han har fået bragt ud. Han havde ondt af borgerne i de syv kommuner, der var blevet ramt af nye restriktioner for at få stoppet coronasmitten.

»Jeg tænkte, 'hvad fanden kan man gøre?' Men man kan ikke gøre noget som helst. Så fik jeg den ide, at jeg altid kunne sende en buket til dem og skrive 'op med humøret',« fortæller Leif Andresen, der bestilte blomsterne i fredags med levering mandag i denne uge, hvor den nye hverdag begyndte for alvor i de nordjyske kommuner:

»Det var meningen med det hele, at det skulle være noget positivt. For vi har allesammen fået et hak i tuden på grund af her corona, og så synes jeg, at de med minkene fik et ekstra hak i tuden.«

Han er siden blevet kontaktet af repræsentanter fra tre af kommunerne. Her blev han dog noget overrasket over, at Frederikshavn-borgmester Birgit Stenbak Hansen selv ringede.

»Det var meget sødt, og så forstod jeg, at det betød en lille smule alligevel for dem. Og det var jo det, det drejede sig om,« siger Leif Andresen, der ikke vil have sit billede vist her hos B.T., for det er 'ikke det, det handler om'.

De syv nordjyske kommuner er dog ikke de eneste, der i år har modtaget blomster fra den gavmilde Greve-borger. Han har med egne ord købt og sendt 'en 15 stykker', blandt andet til forskellige plejehjem og også til sin egen kommune.

»Jeg har brugt mange penge i år på blomster. Hvor mange ved jeg ikke... mange. Det har jeg gjort, når jeg synes, at de har brug for en lille hilsen og en besked om, at 'det går nok',« siger Leif Andresen.

Her kan du se Frederikshavn-borgmester Birgit Stenbak Hansens opslag på Facebook: