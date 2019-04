Inden Lea Kessler fødte sine to børn, var hun meget lidt besværet i sine graviditeter. Det samme er tilfældet nu, hvor hun endnu en gang er højgravid.

»De føles ens, de vejer det samme, og der er lige lidt gener,« fortæller bloggeren og forfatteren, som er gift med bokser Mikkel Kessler.

Hun står ved sin bogreception for sin nye gør det selv-bog, 'Bryllupsplanlæggeren'.

»Jeg har nok været rigtig heldig i mine graviditeter,« siger hun. Tidligere har der dog også været problemer på vejen til familieforøgelse, har hun skrevet på sin blog.

Lea Hvidt Kessler med sin mand, Mikkel Hvidt Kessler. De havde også børnene med, som løb rundt mellem benene på folk ved bogreceptionen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Lea Hvidt Kessler med sin mand, Mikkel Hvidt Kessler. De havde også børnene med, som løb rundt mellem benene på folk ved bogreceptionen. Foto: Nils Meilvang

Lea Hvidt Kessler har tidligere stået ærligt frem og fortalt, at hun har aborteret.

»Jeg kunne godt vælge ikke at fortælle dette og blot lade alt det gode og lykkelige tale for sig selv, men jeg har lyst til at sige det højt, for jeg ved, der er rigtig mange andre, som også lige nu sidder i netop denne situation,« fortalte hun, da hun aborterede på sin bryllupsrejse. Hun uddybede:

»Jeg har tidligere fortalt om de to foregående ufrivillige aborter, jeg har gennemgået, og jeg opdagede, hvor vigtigt det var, at jeg lige netop her brugte min stemme.«

Fredag eftermiddag var en anderledes – munter – anledning, og der var mødt en masse mennesker op, da der blev holdt bogreception.

Hun håber, den kan blive et redskab, der vil kunne erstatte en bryllupsplanlægger, så man selv kan arrangere sit bryllup, fortæller hun.

I løbet af den tid, hun har skrevet på bogen, har der i perioder være meget at se til, men der har det været rart, at hendes graviditet er gået så nemt.

»Nu er jeg træt,« siger hun med et stort smil. Meget forventeligt var der nemlig en del at se til i slutfasen, op til at bogen skulle udgives.

Til bogreceptionen, som fandt sted i en boghandel i indre København, var både mand og børn med.

Folk drak bobler og spiste kage, og andre kendte ansigter var også at finde i mængden.

For eksempel kunne man se et andet kendt sportsansigt, nemlig Michael Maze, som stod og hyggede sig i et hjørne.

Mikkel og Lea Hvidt Kesssler blev gift tilbage i juni måned sidste år.

Det skete i den berømte italienske by Firenze, som man kan se på begge deres Instagramprofiler.