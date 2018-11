Man bør ikke sætte børn i verden og gøre sig ansvarlig for et andet menneskeliv, når man ikke kan varetage ansvaret for sit eget - og det kan man ikke, hvis man er på kontanthjælp.



Sådan lyder den kontante udmelding fra Thomas Herman Nørgaard, som er bestyrelsesmedlem i Liberal Alliances Ungdom i København.



I et debatindlæg på Politiken.dk, skriver han således:



'Er det at have et arbejde så det eneste, der betyder noget i forhold til forældreskab? På ingen måde. Men det er en grundlæggende forudsætning, hvis man ikke ønsker at videregive dårlige værdier til sine børn. Og derfor forstår jeg ikke, hvorfor folk på kontanthjælp får børn.'



Thomas Herman Nørgaard begrunder sin holdning med, at børn af kontanthjælpsmodtagere - ifølge ham - har et dårligere afsæt i livet end andre børn.

Det viser statistikkerne ifølge skribenten med al tydelighed, da de 'har stor sandsynlighed for selv at ende på kontanthjælp,' 'klarer sig dårligere i skolen' og 'har mindst sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.'



Thomas Herman Nørgaard forklarer også, at hans holdning er blevet styrket efter at have set lidt af hvert som kontorelev i børnemyndigheden i Københavns Kommune:



'Ikke alene blev jeg konfronteret med forældre, der enten ikke gad eller evnede at løfte ansvaret for sig selv eller deres børn – mange af dem var slet ikke af den overbevisning, at dette ansvar overhovedet var deres, men derimod kommunens, og dermed alle andres,' lyder det i debatindlægget.



B.T. har været i kontakt med Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, som tager klar afstand til debattørens indlæg i Politiken.

»Det er et synspunkt, som jeg på ingen måde deler. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, i hvilke livssituationer man bør eller ikke bør få børn,« siger hun.