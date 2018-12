En forsker på CBS har følt sig så krænket over, at der blev sunget "Den danske sang er en ung blond pige", at vedkommende tog det op. Efterfølgende fik forskeren en undskyldning af den lokale leder.

Forskeren følte, at sangen var ekskluderende, da den beskriver en ung blond pige, skriver Kristeligt Dagblad.

I videoen øverst kan du høre, hvordan det lød, da DR Pigekoret i 2015 sang 'Den danske sang er en ung blond pige'

Sagen har fået både Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til tasterne.

Kender du til lignende tilfælde, eller til den specifikke sag, så vil B.T. gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

- Jeg går ind for rummelighed. Kunne ikke drømme at dømme mennesker på hverken hudfarve eller religion.

- Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, hvis der fremover ikke kan synges efter højskolesangbogen (herunder nr. 162) på CBS, skriver Lars Løkke Rasmussen på Facebook.

Han erklærer sig herefter "chokeret" over, at den lokale leder, der gav en undskyldning, siger til Kristeligt Dagblad, at han ikke kan forestille sig, at sangen vil blive sunget igen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen skriver på Facebook, at han måtte kigge på artiklen to gange for at vide, om der var tale om satire.

En kvindelig forsker blev stødt over sangen 'Den danske sang er en ung blond pige'. Kan du forstå hende?

- Jeg skulle lige se efter en ekstra gang om det her var en joke. Det var det desværre ikke.

- Stop det. Bare stop. Hvis vi ikke længere må synge vores sange, så stopper festen. SYNG, skriver ministeren på Facebook.

/ritzau/